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搭飛機也能喝手搖飲！五桐號聯名華航吃茶甜點　迷客夏獲獎送優惠

▲搭飛機也能喝手搖飲！五桐號聯名中華航空，推出招牌桂花烏龍、馬卡龍等茶主題機上餐飲，韓國「DinoTaeng」短尾矮袋鼠也一起飛上天。迷客夏榮獲雙料國際獎章送優惠。（圖／五桐號提供）
▲搭飛機也能喝手搖飲！五桐號聯名中華航空，推出招牌桂花烏龍、馬卡龍等茶主題機上餐飲，韓國「DinoTaeng」短尾矮袋鼠也一起飛上天。迷客夏榮獲雙料國際獎章送優惠。（圖／五桐號提供）

記者蕭涵云/綜合報導

搭飛機也能喝手搖飲了！五桐號聯名中華航空，推出「茶」主題一系列機上餐飲，不只能在高空喝到招牌桂花烏龍、老實人蜜桃紅茶氣泡飲，還吃得到馬卡龍、達克瓦茲、瑪德蓮等甜點，最萌的是，和五桐號正合作聯名的韓國「DinoTaeng」Quokka短尾矮袋鼠一起飛上天。而迷客夏則是一次榮獲2023 ITI 風味絕佳二星獎章、及A.A.全球純粹品味評鑑三星獎，即日起祭出飲料滿額送樂事地瓜片優惠。

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根據財政部統計，全台飲料店家數已突破2.2萬家，手搖飲儼然是台灣獨特的風景。中華航空今年積極開發全新機上服務，不只打造「華航機微酒」實現奢華深度旅遊體驗，讓旅客在飛機上大啖米其林三星頤宮「高空三星私房食藝」、燈燈庵懷石料理，連「甜點界的香奈兒」法朋也都飛上天。

▲搭飛機也能喝手搖飲！五桐號聯名中華航空，推出招牌桂花烏龍、馬卡龍等茶主題機上餐飲，韓國「DinoTaeng」短尾矮袋鼠也一起飛上天。迷客夏榮獲雙料國際獎章送優惠。（圖／五桐號提供）
▲聯名韓國Dinotaeng搶翻天的五桐號，更攜手中華航空，在飛機上開喝手搖飲、吃茶甜點。（圖／五桐號提供）
最新聯名台灣人氣手搖飲品牌五桐號（WooTEA），獨家開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，更攜手韓國文青插畫品牌DinoTaeng，作者還繪製一系列專屬插圖，把Q萌的Quokka短尾矮袋鼠變身成專業機長、可愛BoBo化身為熱心空服人員，在飛機上賣萌。

▲水果控不能錯過「芒果甘露冰淇淋」。（圖／五桐號提供）
▲水果控不能錯過「芒果甘露雪酪冰淇淋」。（圖／五桐號提供）
中華航空從桃園出發航線全艙等，都可享用五桐號微甜不膩的 「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」；8 月起琉球、香港及上海等經濟艙，則將提供鋁箔包裝的招牌「桂花烏龍」，回甘的醇厚茶韻裡帶有清麗花香。

▲「伯爵柑橘達克瓦茲」是Quokka萌臉造型。（圖／五桐號提供）
▲「伯爵柑橘達克瓦茲」是Quokka萌臉造型。（圖／五桐號提供）
由桃園出發長程航線豪華經濟艙將提供「可可柑橘馬卡龍」，酥脆外殼搭配淡雅柑橘內餡；長程航線經濟艙則推有「伯爵柑橘達克瓦茲」，以蓬鬆蛋白餅夾入伯爵柑橘風味奶霜。

▲可愛BoBo裡頭是「香檸蜂蜜瑪德蓮」。（圖／五桐號提供）
▲可愛BoBo裡頭是「香檸蜂蜜瑪德蓮」。（圖／五桐號提供）
最熱門的日韓航線經濟艙旅客，可品嚐貝殼造型的「香檸蜂蜜瑪德蓮」，在紮實奶香蛋糕裡吃到蜂蜜檸檬的清雅香氣。其他區域航點的經濟艙則有茶香濃郁的「伯爵莎布蕾」；以五桐號夏季限定飲品特製、吃得到Q彈小晶球的「芒果甘露雪酪冰淇淋」。

▲「可可柑橘馬卡龍」上頭印有超萌Quokka短尾矮袋鼠。（圖／五桐號提供）
▲「可可柑橘馬卡龍」上頭印有超萌Quokka短尾矮袋鼠。（圖／五桐號提供）
而從台北松山、高雄出發的旅客，則自 8 月開始可享用獨特的「珍珠奶茶棉花糖Q餅」，奶香與茶香交織的餅體搭配珍珠，整體口感鬆軟又Ｑ彈不黏牙，彷彿真的在喝珍奶！

▲口感有趣的「珍珠奶茶棉花糖Q餅」。（圖／五桐號提供）
▲口感有趣的「珍珠奶茶棉花糖Q餅」。（圖／五桐號提供）
而迷客夏 2023 年 2 月，以兩款招牌飲品「芋頭鮮奶」、「法芙娜純可可鮮奶」，獲得「A.A.全球純粹品味評鑑三星獎」。A.A. Taste Awards 全球純粹品味評鑑，是唯一以 CLEAN LABEL 精神為取向的綜合評鑑，其中美食類更被視為世界四大美食評鑑之一。表彰以純淨原料和職人精神呈現美味食物的產品，屬民眾可靠可信的消費指標。

▲迷客夏獲「ITI 風味絕佳二星獎章」，從左至右：英倫伯爵紅茶、琥珀高峰烏龍。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏獲「ITI 風味絕佳二星獎章」，從左至右：英倫伯爵紅茶、琥珀高峰烏龍。（圖／迷客夏提供）
迷客夏 6 月再以「英倫伯爵紅茶」、「琥珀高峰烏龍」兩款茶葉，綜合評比接近90分的高分成績榮獲「ITI 風味絕佳二星獎章」。ITI 風味絕佳二星獎，是由世界頂級的廚師和侍酒師組成的國際風味評鑑評審團， 對產品感官特徵即視覺、 嗅覺、味覺和質地作評估，有著「食品界米其林」美名。

▲「芋頭鮮奶」不只是迷客夏招牌飲品，還獲得「A.A.全球純粹品味評鑑三星獎」。（圖／迷客夏提供）
▲「芋頭鮮奶」不只是迷客夏招牌飲品，還獲得「A.A.全球純粹品味評鑑三星獎」。（圖／迷客夏提供）
歡慶榮獲雙料國際獎章，迷客夏即日起至7月3日，於全台門市（櫃位門市除外，離島門市依貨運到貨日期而定），消費飲品滿99元，即可獲得選用台農 57 號地瓜製成的「樂事原切地瓜片」乙包，數量有限送完為止。


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