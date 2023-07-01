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7月追星／(G)I-DLE舒華第1次在家鄉開演唱會　李帝勳SJ接力來台灣

▲(G)I-DLE（左起）、李帝勳、Super Junior-D&E都於7月來台會粉絲。（圖／(G)I-DLE、SUPERJUNIOR D&E official Twitter、李帝勳IG）
▲(G)I-DLE（左起）、李帝勳、Super Junior-D&E都於7月來台會粉絲。（圖／(G)I-DLE、SUPERJUNIOR D&E official Twitter、李帝勳IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

暑假正式開始，也是日、韓藝人來台「旺季」，根據《NOWnews今日新聞》統計，7月共有19組南韓歌手與團體、3組日本歌手及組合來台舉辦粉絲見面會、演唱會，包含CL、Gemini、Coogie、SIK-K、JUSTHIS、(G)I-DLE、李帝勳、Ailee、ADOY、向井太一、李鍾碩、北園涼、Jessi、ATEEZ、CRAVITY、金宇碩、MAMAMOO+、《Peak Time》VANNER x SEVENUS x M.O.N.T和大國男兒JAY x KARAM x INJUN、SF9、韓勝宇、VERIVERY、藤井風、方容國、Super Junior-D&E、N.Flying等。

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在7月訪台的國外藝人中，南韓女團(G)I-DLE最令人矚目，因為這是台灣籍成員葉舒華首次在家鄉開大型演唱會；(G)I-DLE的演出門票開賣當時更湧進10萬人瘋搶4500張票券，總計2場9000張均完售，消息在南韓引起熱烈討論，粉絲紛紛表示，以(G)I-DLE的名氣，站上能容納1萬人的台北小巨蛋「不是問題」，相當無法理解韓方的「保守操作」。

以韓劇《Signal 信號》、《模範計程車》廣受台灣觀眾喜愛的李帝勳；「IU男朋友」李鍾碩；天團SJ分隊Super Junior-D&E也會接力在台舉辦活動；就連從同個選秀節目《Peak Time》展開知名度的「VANNER x SEVENUS x M.O.N.T」和「大國男兒JAY x KARAM x INJUN」，也都剛好選在同天同一時間在台會粉絲，滿滿日韓藝人塞滿整個7月的台北週末，星光熠熠十分熱鬧。

日本、韓國明星7月在台演唱會完整資訊：

CL、Gemini、Coogie、SIK-K、JUSTHIS參加韓國夏季音樂節《太空港：遊戲開始》
時間：7月1日（六）17：00
地點：大佳河濱公園

(G)I-DLE演唱會
時間：7月1日（六）19 : 30、7月2日（日）17：30
地點：臺北流行音樂中心

李帝勳粉絲見面會
時間：7月2日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei

Ailee演唱會
時間：7月2日（日）18：30
地點：臺北國際會議中心TICC

ADOY演唱會
時間：7月2日（日）18：30
地點：Legacy Taipei

向井太一演唱會
時間：7月7日（五）20：00
地點：The Wall Live House

李鍾碩粉絲見面會
時間：7月8日（六）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

北園涼粉絲見面會、演唱會
時間：7月8日（六）14：00、19：00
地點：三創5F CLAPPER STUDIO

Jessi參加《2023 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節3.0》
時間：7月8日（六）20：30
地點：高雄夢時代正對面廣場

ATEEZ演唱會
時間：7月8日（六）19：30
地點：台北南港展覽館1館

CRAVITY演唱會
時間：7月8日（六）18：00
地點：台大體育館1樓

金宇碩粉絲見面會
時間：7月9日（日）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

MAMAMOO+參加《2023 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節3.0》
時間：7月9日（日）20：30
地點：高雄夢時代正對面廣場

《Peak Time》VANNER x SEVENUS x M.O.N.T見面會
時間：7月15日（六）19：00
地點：臺北國際會議中心TICC

大國男兒JAY x KARAM x INJUN粉絲見面會
時間：7月15日（六）19：00
地點：NUZONE 展演空間

SF9粉絲見面會
時間：7月16日（日）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

韓勝宇粉絲見面會
時間：7月21日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei

VERIVERY粉絲見面會
時間：7月22日（六）14：00、19：00
地點：Clapper Studio

藤井風演唱會
時間：7月22日（六）19：30、7月23日（日）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

方容國演唱會
時間：7月23日（日）15：00
地點：CORNER MAX 大角落多功能展演館

Super Junior-D&E演唱會
時間：7月29日（六）18：30、7月30日（日）16：30
地點：臺北國際會議中心TICC

N.Flying李承協、柳會勝演唱會
時間：7月30日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei

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