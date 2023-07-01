▲ 助新手一臂之力！SUZUKI 全方位新手駕駛訓練現正報名中

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第一次購車或是新手駕駛，可能會面臨一些挑戰。TAIWAN SUZUK 將在活動中消彌這些不安，提供都會小轎跑 SWIFT、都會輕休旅 IGNIS，給予新手駕駛們體驗 SUZUKI 都會小車們的輕鬆駕馭及安心駕駛的感受。











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另外本次新手駕駛訓練的目標之一就是從道路安全到基礎駕駛技巧，以幫助建立起堅實的駕駛基礎。活動並邀請資深的駕駛教練，為新手駕駛提供指導和技術支持。專業教練們將分享自身豐富的駕駛經驗和知識，回答新手駕駛可能的困惑和疑問。





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TAIWAN SUZUKI 希望這次的新手駕駛訓練能夠為每位參與者提供一個有意義和寶貴的學習機會，並激發對駕駛的熱情，最大限度活用愛車，請不要錯過這次機會，趕快選取合適的場次來報名參加吧！





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※欲參加本次活動者，需持有普通小型車駕駛執照，謝謝。



