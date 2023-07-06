囤房稅2.0拍板！自住房屋稅驚喜調降 改1%房屋稅「相當打八折」
行政院今（6）通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」（囤房稅2.0），改採全國歸戶，非自住稅率最高4.8%，還突然宣布將全國單一的自用房屋稅率從1.2%調降為1%，讓買房自住族有「大神打架、小鬼撿漏」的驚喜感，若自住族先前房屋稅要繳1萬元，未來房屋稅將打八折，省下約2000元。
記者徐銘穗/綜合報導
現行房屋稅條例，住家用戶分為自住、非自住，自住限3戶、課徵1.2%稅率，第四戶起為非自住，稅率課徵1.5%~3.6%，由地方政府決定是否採取差別稅率，即為「囤房稅」。新版「囤房稅2.0」改採「全國歸戶」稅率也將調高至2%~4.8%。更多囤稅2.0細節，請見相關報導：囤房稅2.0拍板通過！全國歸戶、稅率4.8% 2類人最傷！2重點1次看。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，「囤房稅2.0」中除了調整非自用房屋稅率外，最特別的是也將全國單一自住房屋從1.2%微調降為1%，差了2%，「相當房屋稅打八折」，也就是說若先前採自住1.2%稅率要繳1萬元房屋稅，未來只要繳約8000元，省下約2000元，不無小補。
依現行規定，自住房屋稅要符合以下3條件，才享有自住優惠稅率。1. 房屋無出租使用。2. 供本人、配偶或直系親屬實際居住使用。3. 本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內。