浪浪送行者1／親人離世悟生死　他打造彩虹天堂替浪浪善終

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還沒消化完親人離世的悲傷情緒，當時的小盛又碰巧在路邊分次撿到兩隻已往生的貓咪，結果很自然而然地，他就把這樣的心情投射在牠們身上，「幫我爺爺處理後事、跟我幫流浪動物處理後事，意思是一樣的」因為這個契機，小盛陸續了解到，台灣對於遭到路殺或病死等等的浪浪遺體，處理方式非常落後，過去幾乎就是把牠們當成一般垃圾處理、送進焚化爐，「對流浪動物我想要爭取牠的一個生命權，牠們的後事不該一直被當垃圾處理，因為我也不想哪一天我被當垃圾」就是這樣的同理心，讓小盛下定決心，成立《毛孩的彩虹天堂》要幫這些孤苦無依的浪浪，好好善終。
決定替浪浪送行的路上，一開始只有小盛一人孤軍奮戰，談起最初撿到的兩隻浪浪遺體，小盛說心裡其實沒有太多的恐懼，「只想著我要告訴牠，我會好好幫你處理後事，不用再擔心了」即便後來撿拾過遺體殘破不完整，或臟器外露的浪浪，小盛說當下的可能還是會難過鼻酸，但心情並不會因此有太大起伏，因為對他來說，人生經歷過的其他事情反而更加衝擊，母親離世就是其一。
回憶起媽媽病逝，過世時的病容至今依舊讓小盛無法忘懷，受訪時他深深吸了一口氣後，才娓娓道出「讓我比較打擊是媽媽的死法吧，那時候她走的時候是七孔流血」提到母親，令小盛最遺憾的是，因為自己同志的身份不敢讓家人知道，成年後他就搬離家裡中，鮮少和母親聯絡，直到母親過世，他後悔再也沒有機會能打開心扉和母親好好聊聊，更後悔在母親病倒前，沒能好好和她親近、發揮自己當按摩師的專長，「如果早知道媽媽身體已經這麼不好了，或許我可以常常回家幫她按摩，讓她能舒服一點」小盛對媽媽的這番真情告白，也許再也無法讓媽媽知道，卻讓採訪現場的我們鼻酸。
我們也好奇《毛孩的彩虹天堂》的命名，小盛表示「彩虹」除了自己的同志身分也象徵美好，過去他因為不敢在母親面前坦承自己是同志，而錯過與母親臨終前的相處，讓他留下遺憾，如今他把這些事情轉化成他的動力，希望同樣能替弱勢的浪浪發聲、替牠們爭取更多的權益，「我在不一樣的領域都在爭取『權』這件事，人權跟動物的生命權」因此，他的理想正如名稱，要替這些孤苦無依的毛孩們，打造一座彩虹天堂，當牠們堅強的後盾、牠們的守護者，讓牠們在生命的最後一哩路上，再也不孤單。