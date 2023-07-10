央行鬆綁第2戶限貸！1年內賣舊屋會賠？換屋族「滿額房貸」4指南
央行今（10）鬆綁第2戶限貸令，只要換屋族在1年內賣掉舊屋並簽切結書，就可取得超過7成的房貸成數。但房市不確定因素下，有換屋族擔憂1年內賣舊屋可能會賠售，房產專家給出換屋4指南，有機會取得「滿額房貸」。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，以現在房市的狀況來看，1年內是否能順利出售，仍有不少變化因素，甚至有賠售的可能，但不管訂幾年都會有期限邊界的個案發生，建議民眾考量換屋時，還是要做好相關時程的妥善安排。如果真的因為貸款受限，可以考慮以下幾個方向：
首先，若第一屋的貸款已剩不多，且手邊資金還算充裕，可以考慮先將第一屋貸款結清，那麼名下的第二屋申貸時，仍屬唯一一件房貸，便能不受限貸制約。
其二，若夫妻購屋，第一屋由先生名義貸款，可以考慮第二屋以太太或其他家人的名義申貸，若太太收入狀況不如先生，則可讓先生作為保人，仍然有機會爭取較好的貸款條件。
其三，先賣再買！若原本的換屋規劃，就有出售第一屋的打算，則可以先賣屋，再購屋，避免名下同時有兩戶貸款的壓力，也有助於爭取較好的類首購條件。
其四，若真的僅能貸七成，導致財務分配緊縮，有資金周轉需求，恐怕就得跟親友調頭寸，或求助於信貸，不過信貸利率較房貸高，且假如已有兩筆房貸，信貸承做不易，其實可以諮詢第一屋增貸的可能性，不過央行也規定，增貸資金不得流向不動產，總額度比例也不會超過核可的房貸成數，因此適用於已經繳款多年的房貸族，對於緩解生活經濟壓力仍有不小幫助。