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看上北市捷運旁50年公寓！怕「這1件事」不敢裝潢　專家給建議

▲民眾看上北市捷運萬大線旁50年公寓，擔憂10年內被都更，不敢花大錢裝潢。專家建議可折衷採輕裝潢。捷運萬大線預計2025年通車。（圖／NOWnews資料照片）
▲民眾看上北市捷運萬大線旁50年公寓，擔憂10年內被都更，不敢花大錢裝潢。專家建議可折衷採輕裝潢。捷運萬大線預計2025年通車。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

公寓公設比低，實用坪數CP值超高！一名網友日前看上台北市萬大線附近、離捷運出口300公尺的4層樓公寓，屋齡50年，原況屋沒有裝潢，但他擔憂捷運通車就要都更，不曉得該不該花重金裝修，引起熱議。對此，專家直言「都更7年整好是祖上積德」，老宅為安全考量，重拉基礎管線是必須，但若是怕一旦都更讓裝潢付之流水，可折衷採「輕裝潢」。

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原PO日前在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文，這間50公寓約25坪、4樓有頂加，地點位在萬大線附近，捷運預計2025年通車，離捷運出口300公尺，雖然附近還沒有都更的案例，但是房子還在大路旁的巷子裡，感覺都更機率算高。

▲房貸利率突破2%，相比之下，雙北公寓需求穩健，銀行評估放貸給予不錯的條件。（圖／資料照片）
▲房貸利率突破2%，相比之下，雙北公寓需求穩健，銀行評估放貸給予不錯的條件。（圖／資料照片）
他說，原屋況沒有裝潢，認為老屋自住還是得重拉水電比較安全，但「如果預設10年內會被都更，就怕大筆裝潢費用付諸流水，猶豫是不是做最基礎的裝修就好。

貼文引發討論，有網友分享說：「我家都更從我念小學就在說，說到現在今年已經46（歲），今年七月終於要開始搬家都更了。」不少人都認為「就算通知都更到更好也沒那麼快」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更不是件容易的事，依網友描述的地點與條件，「看起來十年內都不會成」，笑說「都更七年整個到好，祖上積德」。

他建議，看上捷運萬大線附近50年4層樓公寓的網友，在裝潢上，因現在人工、物料都貴，未來都更時，裝潢不會計入價值考量，若擔心都更讓裝潢白花錢，建議除了重做水電基礎工程外，可採輕裝修，較貴的木工、能省則省。

▲正義國宅是號稱「史上最難搞的都更案」，位於北市最精華忠孝復興交會處，費時28年才蛻變成「Diamond Towers 台北之星」。 （圖／翻攝台北之星網站）
▲正義國宅是號稱「史上最難搞的都更案」，位於北市最精華忠孝復興交會處，費時28年才蛻變成「Diamond Towers 台北之星」。 （圖／翻攝台北之星網站）
都更究竟有多難？曾敬德分享，正義國宅是號稱「史上最難搞的都更案」，位於北市最精華忠孝復興交會處，1995年已傳出要都更，921大地震後變危樓啟動都更，此後糾紛不斷，延宕至2017年才解決分歧開始動工，直到今年才完工，華麗變身為「Diamond Towers 台北之星」，前後費時28年。其中備受矚目的頂層樓中樓PENTHOUSE戶，開價10億元。

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