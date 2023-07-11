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北科大白飯之亂！熱炒店白飯為何特別好吃？專家曝關鍵在「加油」

▲北科大27名學生嗑光「大道創意料理熱炒」熱炒店2大桶35人份白飯，為何熱炒店白飯特別好吃？專家指關鍵在「加油」。（示意圖／取自pixabay）
▲北科大27名學生嗑光「大道創意料理熱炒」熱炒店2大桶35人份白飯，為何熱炒店白飯特別好吃？專家指關鍵在「加油」。（示意圖／取自pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

北科大27名學生日前到知名「大道創意料理熱炒」用餐，吃光兩大桶35人份白飯，掀起「白飯之亂」。學生合體老闆道歉後，雙方依舊隔空繼續交火。回歸到事件起因，那兩大桶被嗑光的白飯，為何熱炒店的白飯總是特別好吃？專家指關鍵在「加油」。農糧署也曾分享煮飯要點，洗米後要浸泡30分鐘，煮好後多悶20分鐘，只要多2步驟，就能讓白飯又香又Q。

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你是否覺得熱炒店的白飯特別好吃？香香的又粒粒分明，讓家裡煮的完全不一樣。擁有中餐丙級廚師證認、在桃園經營餐飲業20多年的餐飲業者朱金惠透露，秘訣在「加油」。她分享，以一大鍋35人份白飯舉例，大約只要加10c.c.沙拉油或橄欖油即可，煮出來的白飯粒粒分明，還又香又Q。

▲跟著農糧署教的煮飯5步驟，在家裡也能煮出好吃的白飯。（示意圖／取自photoAC）
▲跟著農糧署教的煮飯5步驟，在家裡也能煮出好吃的白飯。（示意圖／取自photoAC）
此外，農委會農糧署也曾分享米飯烹煮的五步驟，只要比平常煮飯多出兩步驟，就能讓煮出來的白飯香噴噴又Q彈，讓人忍不住多吃幾碗。

步驟一：洗米

農糧署表示，洗米主要目的在洗去附著於米粒上的雜質及異味。洗米過程，水分會滲入米粒中，部分營養成分也會流失，因此洗米的要領是動作要輕且快，通常2到3次就夠了。

步驟二：浸泡


浸水能讓水分充份進入米中，並活化米粒中的澱粉酵素，使澱粉較容易轉變成游離糖及完全糊化（熟化），增加飯粒甘甜味及黏彈性。建議煮飯前浸水約2小時，若以50℃的溫水浸米，可將時間縮短為30分鐘。

步驟三：煮飯


煮飯食米水比多少才完美？農糧署指出，米和水的比率為1：1.2，也就是1杯米加1.2杯水，新米可酌減水量為1.1杯，舊米則增加到1.3杯到1.4杯水。而一般使用電鍋或電子鍋，使用電鍋須在外鍋加1杯水，也可運用鑄鐵鍋煮。

步驟四：燜蒸


電鍋或電子鍋加熱煮飯功能完成後，利用鍋內餘溫、讓米粒間殘餘的水份達到均衡狀態，一般約10至15分鐘，之後即能達成平衡。若燜蒸時間不夠，米粒間會有水份殘留，且米粒粘彈性差，常有沒熟透的感覺。

步驟五：翻鬆

煮好的飯悶10到15分鐘後，若還有時間，建議仔細翻鬆飯粒，記得要輕輕的喔，然後再蓋上鍋蓋，讓多餘水份蒸發掉，再悶約5分鐘，白飯會更好吃。

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