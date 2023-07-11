最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」會動耶：母湯喔、我太難了

味覺冒險家必嘗！英蓋爾引進蘇格蘭麥凱利威士忌原酒系列

▲英蓋爾精品洋酒引進蘇格蘭麥凱利裝瓶廠旗下威士忌原酒系列。（圖／業者提供）
▲英蓋爾精品洋酒引進蘇格蘭麥凱利裝瓶廠旗下威士忌原酒系列。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

喜歡單一麥芽威士忌的進階消費者，由於原廠裝瓶的產品難以完全滿足需求，為了追尋更多的品飲樂趣，不少人會開始選擇踏入獨立裝瓶廠（IB）的世界。IB的優勢是能夠提供更多樣化的單桶原酒，英蓋爾精品洋酒近期獨家引進蘇格蘭麥凱利 （CANE & GRAIN）裝瓶廠旗下威士忌原酒系列，酒液精選TORMORE、GLENROTHES、ARDMORE等當地蒸餾廠原酒，提供不一樣的選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
威士忌原酒的品飲在國內已成顯學，無論是酒迷或是收藏家，有不少人開始逐漸將目標轉往IB，也就是所謂的獨立裝瓶廠，除了可品飲到知名大廠的酒液，多樣化的選擇與獨特的品飲體驗，對於追求個性化品味的人來說，更能滿足威士忌玩家的收藏與嘗鮮慾望。

▲格蘭麥凱利2008單一桶單一麥芽威士忌原酒4800元。（圖／業者提供）
▲格蘭麥凱利2008單一桶單一麥芽威士忌原酒4800元。（圖／業者提供）
但也因為獨立裝瓶廠選擇的是單桶原酒，因此相當考驗獨立裝瓶廠的選桶功力，其中在蘇格蘭威士忌業界擁有超過25年經驗的獨立裝瓶廠麥凱利 （CANE & GRAIN ARDMILLAN），就非常善於挑選來自不同產區及年份的優質橡木桶，以精湛的選桶技術聞名酒界。

英蓋爾此次引進麥凱利旗下一系列出自蘇格蘭各地蒸餾廠精選原酒，例如酒液來自斯佩賽區TORMORE蒸餾廠的蘇格蘭麥凱利CANE & GRAIN TORMORE 2010單一桶單一麥芽威士忌原酒，Tormore蒸餾廠創建於西元1958年，使用斯佩塞河純淨的河水，製作出的威士忌有著淡淡的泥煤氣息，加上細膩的蜂蜜香甜滋味，令人印象深刻。

另外像是選自高地區GLEN GARIOCH酒廠的蘇格蘭麥凱利CANE & GRAIN GLEN GARIOCH 2013單一桶單一麥芽威士忌原酒，也相當具有特色，Glen Garioch蒸餾廠建立於西元1797年，是蘇格蘭最老的酒廠之一。

酒廠位在阿伯丁郡（Aberdeenshire）的奧德妹兒德姆（Oldmeldrum）小鎮，該地有著超過千年以上的大麥種植歷史與清澈泉水聞名，得天獨厚的地理環境，加上酒液非冷凝過濾後使用波本桶進行陳年，造就出濃郁且油脂感豐富的酒液，對於國內喜歡嘗試不同風味的酒迷來說，又多了更多不同的選擇。

▲蘇格蘭麥凱利2010單一桶單一麥芽威士忌原酒4200元。（圖／業者提供）
▲蘇格蘭麥凱利2010單一桶單一麥芽威士忌原酒4200元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

跳脫傳統風格！英蓋爾引進西班牙AIREM空靈酒莊單一麥芽威士忌

微醺有多嗨？班瑞克開賣16年威士忌　結合「腦波科技」揭暢飲心情

酒吧界南霸天聯名漢來PAVO　6款調酒開箱「加烤鴨醬」竟無違和

夏季旅展必搶！每人每晚875元起住老爺酒店　800元住嘉義天成文旅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀