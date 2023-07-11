味覺冒險家必嘗！英蓋爾引進蘇格蘭麥凱利威士忌原酒系列

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但也因為獨立裝瓶廠選擇的是單桶原酒，因此相當考驗獨立裝瓶廠的選桶功力，其中在蘇格蘭威士忌業界擁有超過25年經驗的獨立裝瓶廠麥凱利 （CANE & GRAIN ARDMILLAN），就非常善於挑選來自不同產區及年份的優質橡木桶，以精湛的選桶技術聞名酒界。
英蓋爾此次引進麥凱利旗下一系列出自蘇格蘭各地蒸餾廠精選原酒，例如酒液來自斯佩賽區TORMORE蒸餾廠的蘇格蘭麥凱利CANE & GRAIN TORMORE 2010單一桶單一麥芽威士忌原酒，Tormore蒸餾廠創建於西元1958年，使用斯佩塞河純淨的河水，製作出的威士忌有著淡淡的泥煤氣息，加上細膩的蜂蜜香甜滋味，令人印象深刻。
另外像是選自高地區GLEN GARIOCH酒廠的蘇格蘭麥凱利CANE & GRAIN GLEN GARIOCH 2013單一桶單一麥芽威士忌原酒，也相當具有特色，Glen Garioch蒸餾廠建立於西元1797年，是蘇格蘭最老的酒廠之一。
酒廠位在阿伯丁郡（Aberdeenshire）的奧德妹兒德姆（Oldmeldrum）小鎮，該地有著超過千年以上的大麥種植歷史與清澈泉水聞名，得天獨厚的地理環境，加上酒液非冷凝過濾後使用波本桶進行陳年，造就出濃郁且油脂感豐富的酒液，對於國內喜歡嘗試不同風味的酒迷來說，又多了更多不同的選擇。
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