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全台最富里TOP 5公開！關新里平均所得374萬奪冠　房價5年漲136%

▲全台最富有里TOP 5公開！新竹市東區關新里110年度綜所稅，平均所得374.7萬元蟬聯冠軍，所得中位數也逼近300萬，為292.8萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲全台最富有里TOP 5公開！新竹市東區關新里110年度綜所稅，平均所得374.7萬元蟬聯冠軍，所得中位數也逼近300萬，為292.8萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

全台富人聚落在哪裡？根據財政部發布最新綜所稅統計專冊，全台最富有村里TOP 5前5名，新竹縣竹北就囊括3位，冠軍由號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以平均所得374.7萬元蟬聯，居次者依舊為台北市士林區永福里的296.3萬元，第3至第5名依序為竹北中興里、鹿場里與東平里。而新竹縣市預售屋中位數總價5年也漲了136%，來到1772萬元，十分驚人。

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財政部「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」上月底出爐，綜所稅申報戶總計644萬1966戶，從縣市別來看，冠軍依舊是新竹市以平均所得152萬元拿下，但前一年度第3名的新竹縣以139.5萬元擠下台北市奪第2名，退居1位的台北市平均所得則是133.2萬元。

▲全台最富有里TOP 5公開！依序是新竹關新里、台北永福里、竹北中興里、竹北鹿場里與竹北東平里，5里平均所得都超過280萬元。（圖／記者徐銘穗製表）
▲全台最富有里TOP 5公開！依序是新竹關新里、台北永福里、竹北中興里、竹北鹿場里與竹北東平里，5里平均所得都超過280萬元。（圖／記者徐銘穗製表）
從村里來看，和去年相較「最富有里」TOP 5中冠、亞軍不變，仍是新竹東區關新里以綜所稅平均數374.7萬元奪冠、中位數達292.8萬元；第2名是台北市士林區永福里，平均所得296.3萬元、中位數是665萬元；第3名是新竹縣竹北中興里，所得平均是293.1萬元、中位數177.1萬元；第4名是新竹縣竹北鹿場里，所得平均是282.1萬元、中位數181.2萬元；第5名是新竹縣竹北東平里，所得平均是281.4萬元、中位數207.9萬元。

全台最富有里TOP 5，新竹縣市包辦了4位，其房價跟著金貴。據永慶房屋先前公布預售屋交易資料顯示，今年1-4月新竹縣市中位數總價已高達1772萬元，5年來中位數總價從750萬元漲到如今的1772萬元，漲幅136%，相當驚人。

▲近五年新北以南預售屋交易中位數總價變化，新竹縣市5年來中位數總價從750萬元漲到1772萬元，漲幅136%。（圖／永慶房屋提供）
▲近五年新北以南預售屋交易中位數總價變化，新竹縣市5年來中位數總價從750萬元漲到1772萬元，漲幅136%。（圖／永慶房屋提供）

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