最牛釘子戶「海珠之眼」被車道包圍 屋主扛13年堅不搬：這裡舒服
在城市發展過程中，不願妥協配合搬遷的「釘子戶」時有所聞。繼5月揭露的日本成田機場釘子戶給10億日圓（約新台幣2.27億元）也不願搬走，導致機場晚上11點後要「宵禁」，在中國廣州也有超猛釘子戶，讓海珠湧大橋為它「開洞」，奇景讓人看了震驚。儘管被夾在雙向車道中間，屋主還是覺得她的家最安靜舒服。
記者徐銘穗/綜合報導
該「釘子戶」位在廣東珠海市「海珠湧大橋」，是間12坪大的單層平房，當地人稱其為「海珠之眼」，號稱是「廣州最牛釘子戶」。綜合陸媒報導，梁姓女屋主稱該屋是爸爸親自挑選的風水宅，嫌當地政府安排的兩套替代住宅風水都不好，期間還傳曾獅子大開口，索要人民幣1500萬元（約新台幣6615萬元）拆遷賠償金。
最後，梁姓女屋主和當地政府未能達成共識，政府部門沒有強拆，也沒有斷水電，還在橋下留了出入口，附近其餘53戶都在2019年9月搬走，「海珠湧大橋」特地為她繞路而建，最後「海珠湧大橋」在2020年8月3日通車，該「海珠之眼」釘子戶，也成為當地熱門拍照景點。
據悉，該屋2010年已被列拆遷戶，當局稱給梁女多種住房選擇，但她都紛紛拒絕。一位消息人士說，梁女要政府補償4間公寓，但政府只願意給2間。「海珠湧大橋」為繞開她的家，更改工程方案，施工費用超過人民幣2000萬元（約新台幣8820萬元）。
《UNILAD》報導，梁姓女屋主接受當地電視台訪問時說，對於能守住家園很高興，她也會勇於承擔後果，至於外界認為她家被夾在高速公路中，環境很差，但她卻感到安靜、自由、愉快、舒適。