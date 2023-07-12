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有錢就是任性！信義區整棟豪宅開88億　空置12年！房屋稅年繳千萬

▲台北世貿對面的豪宅「瓏山林世貿博物館」整棟開價88億元，建好後已空置12年，房屋稅年繳千萬元。（圖／翻攝網路）
▲台北世貿對面的豪宅「瓏山林世貿博物館」整棟開價88億元，建好後已空置12年，房屋稅年繳千萬元。（圖／翻攝網路）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市信義區世貿對面、松勤街上有棟地上14層、地下5層的超級豪宅「瓏山林世貿博物館」，自2011年完工後就閒置至今，據悉光是房屋稅一年就要繳千萬元。建商透露該豪宅採整棟銷售，開價88億元。不過，專家指該棟豪宅屋齡已12年，位在巷弄、周邊建物棟距近，想整棟順銷，在價格上「讓利空間」要給足才有吸引力。

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據了解，此大樓全棟為鋼骨RC建造，共地上14層、地下5層，總戶數僅27戶，基地面積約達413.82坪，早在2011年2月即完工至今，屋齡已滿12年。

《ETtoday》報導，瓏山林業務部一位不願具名的蔡姓經理表示，「瓏山林世貿博物館」一直以來都是整棟銷售，目前開價為88億元，樓主要為住宅用途，目前來詢問者，較多是仲介或代銷業者。

▲「瓏山林世貿博物館」拆算每戶為3.2億元，直逼大安區指標豪宅「信義聯勤One Park Taipei」，總價帶偏高。（圖／張勵德攝）
▲「瓏山林世貿博物館」拆算每戶為3.2億元，直逼大安區指標豪宅「信義聯勤One Park Taipei」，總價帶偏高。（圖／張勵德攝）
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，拆算每戶為3.2億元，直逼大安區指標豪宅「信義聯勤One Park Taipei」，總價帶偏高，正面小公園、位處巷道中，周邊棟距近、隱蔽性低，加上屋齡已經12年，若採單戶銷售順銷不易，整棟賣「總價上要給讓利空間」才有機會。

至於空置12年持有成本約多少？第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，此棟過去2018年時初估房屋稅約800萬元，目前由於路段率調升，房屋稅也升至每年1000萬元左右，換算這12年來至少已繳納近億元稅金，且未來若是囤房稅提高稅率到4.8%，則此棟房屋稅會拉高到約1300萬元。不過，此稅金與實際房價相比，仍是僅約1~5‰而已，持有成本仍相對較低。

據悉，「瓏山林世貿博物館」在 2011 年取得使用執照後，隔年曾開價一坪 310 萬至 320 萬元，準備搶下北市最貴豪宅的寶座，不過最後卻一戶都沒有賣出。據代銷業者判斷，應是價格太高沒有人敢接，最後才沒有公開。現在豪宅不僅鐵門深鎖，細看還可發現，有部分窗戶竟然連貼膜都還沒拆封。

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