有錢就是任性！信義區整棟豪宅開88億　空置12年！房屋稅年繳千萬

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《ETtoday》報導，瓏山林業務部一位不願具名的蔡姓經理表示，「瓏山林世貿博物館」一直以來都是整棟銷售，目前開價為88億元，樓主要為住宅用途，目前來詢問者，較多是仲介或代銷業者。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，拆算每戶為3.2億元，直逼大安區指標豪宅「信義聯勤One Park Taipei」，總價帶偏高，正面小公園、位處巷道中，周邊棟距近、隱蔽性低，加上屋齡已經12年，若採單戶銷售順銷不易，整棟賣「總價上要給讓利空間」才有機會。
至於空置12年持有成本約多少？第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，此棟過去2018年時初估房屋稅約800萬元，目前由於路段率調升，房屋稅也升至每年1000萬元左右，換算這12年來至少已繳納近億元稅金，且未來若是囤房稅提高稅率到4.8%，則此棟房屋稅會拉高到約1300萬元。不過，此稅金與實際房價相比，仍是僅約1~5‰而已，持有成本仍相對較低。
據悉，「瓏山林世貿博物館」在 2011 年取得使用執照後，隔年曾開價一坪 310 萬至 320 萬元，準備搶下北市最貴豪宅的寶座，不過最後卻一戶都沒有賣出。據代銷業者判斷，應是價格太高沒有人敢接，最後才沒有公開。現在豪宅不僅鐵門深鎖，細看還可發現，有部分窗戶竟然連貼膜都還沒拆封。