紅單是什麼？炒房三大手法公開　檢舉達人必看！獎金最高1000萬元

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靳邦忠身兼消基會房屋委員會委員，他指出2020年新竹縣「紅單轉售」炒作猖獗，當中最出名的案例就是「丁丁的新竹房產攻略」，透過多個Line群組在預售屋開賣就買賣紅單百餘戶，再轉單給建商或代銷公司，賺取佣金。
當時報載有1257戶簽約、實收金額1556萬元。靳邦忠調查後，承認簽約有72人、實收金額782萬元，隨後在2020年11月開出全國第一張炒作紅單罰單，重罰丁姓業者120萬元。
靳邦忠分析，新型炒房的操作模式還有閉門銷售、飢餓行銷。他分享，遠雄建設在台南的「明日讚」建案，2021年在商品資訊都還沒規劃完成前，就搶先開賣，要民眾帶10元支票，入場抽籤選戶，吸引600多人到場搶買，景象讓人傻眼。
公平會介入調查後發現，業者原通知373組消費者，最後來了608組入場，抽籤搶訂釋出的205戶，但在選戶前，遠雄並未提供停車位平面圖、契約書等資訊，「選戶時間只有短短60秒」，認為對消費者理性決策造成不當影響，並對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，決議開罰遠雄建設200萬元、遠雄房地產150萬元。
「平均地權條例」子法修正案明訂禁止「紅單轉售」等炒作行為，可按交易戶重處100萬至5000萬元，還可連續處罰，並針對實價登錄逾期或不實申報、違反禁止紅單轉售規定、違反限制換約規範及違反禁止炒作規定等4大類，設有實名檢舉獎金制度。
檢舉人必須把違規的人、事、時、地、物等「具體事證」，證據送到縣市政府檢舉，檢舉獎金為實收罰鍰的30%，每案獎金不超過1000萬元。不過，靳邦忠建議，為使不動產交易更透明公開，更有效打炒房，建議最好要制定《不動產交易專法》。