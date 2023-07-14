南投竹山3層「獨棟宮廟」神明指示賣2500萬？　突下架不賣原因曝

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刊登賣掉的房仲也已經廣告撤下，但相關資訊仍被轉到臉書「爆廢公社公開版」引發討論，網友驚呼：「長那麼大第一次看到有人要賣大廟...」但也有人發現，建地僅15坪，但宮廟地坪看起來遠超15坪，質疑說「買了接手後，就會收到違建拆除通知」。
還有其他廟宇要賣嗎？《NOWnews今日新聞》查詢不動產交易平台，發現新北金山有間強調是「合法廟宇」的物件出售中，基地面積601.66坪，開價4500萬元；高雄仁武區也有間3層、附有香客大樓的廟宇出售，開價4980萬元。
想買大廟當廟公賺香油錢容易嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，廟宇交易有兩個最大的問題，一是要注意產權問題，因為有的是地主無償捐地蓋廟，但產權可能沒過戶，或是就算有過戶但土地產權太複雜，或是年代久遠而不可考。
二是要留意建築物是否合法！何世昌說，很多廟都是違建，有的是分區不能蓋，有的是蓋前沒申請建照、蓋好後沒申請使照，在山區的廟有佔到林地、國有地等問題，甚至是違法水保法的情形，都要謹慎再謹慎。
至於大廟賣2500萬元划算嗎？何世昌說，廟的價值看土地面積沒有意義，因為廟不像店面，主要是要看香油錢等經營狀況，而且許多廟宇都有管理委員會，像鎮瀾宮有董事會等，「不是說你買了廟就能自己接手經營管理」，加上大多想擁有廟的人都是選擇自己蓋，直言「廟要轉手不容易」。