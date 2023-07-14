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南投竹山3層「獨棟宮廟」神明指示賣2500萬？　突下架不賣原因曝

▲南投竹山鎮3層「玉清宮」傳要賣2500萬元，後因產權仍有爭議，出售廣告已下架，暫時不賣了。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）
▲南投竹山鎮3層「玉清宮」傳要賣2500萬元，後因產權仍有爭議，出售廣告已下架，暫時不賣了。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

記者徐銘穗/綜合報導

賣房賣地不稀奇，竟然有人要賣「獨棟宮廟」！南投竹山鎮一間3層樓高的廟宇，日前被放在房仲買賣平台銷售，農地434坪、建地15坪，稱「神明指示」要賣2500萬元引發討論。不過，寺廟住持澄清，地主是廟宇創辦人，賣廟人是地主養子，但廟宇是信眾合資興建，想賣沒那麼容易。目前房仲也已將賣廟廣告撤下。

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差點被賣掉的廟宇位在南投竹山鎮，國道三號竹山交流道附近，交通方便，周遭風景優美，主祀孚佑帝君（呂洞賓）。《中視新聞》報導，宮廟住持受訪直呼：「不可能！」並說身為地主的宮廟創辦人已經往生，如今其養子想賣廟，但他沒有地契和產權，強調當初過戶時，都在律師的見證下寫得清清楚楚，強調廟宇不可能被賣掉。受託的房仲陳先生也認了產權有爭議，說「因為是繼承的，還有一些事情還沒處理完」，表示已將廣告下架，暫時不賣了。

刊登賣掉的房仲也已經廣告撤下，但相關資訊仍被轉到臉書「爆廢公社公開版」引發討論，網友驚呼：「長那麼大第一次看到有人要賣大廟...」但也有人發現，建地僅15坪，但宮廟地坪看起來遠超15坪，質疑說「買了接手後，就會收到違建拆除通知」。

▲新北金山也有廟宇要賣，基地面積601.66坪，開價4500萬元。（圖／翻攝591房屋交易網）
▲新北金山也有廟宇要賣，基地面積601.66坪，開價4500萬元。（圖／翻攝591房屋交易網）
▲高雄仁武區也有間3層、附有香客大樓的廟宇出售，開價4980萬元。（圖／翻攝露天市集）
▲高雄仁武區也有間3層、附有香客大樓的廟宇出售，開價4980萬元。（圖／翻攝露天市集）
還有其他廟宇要賣嗎？《NOWnews今日新聞》查詢不動產交易平台，發現新北金山有間強調是「合法廟宇」的物件出售中，基地面積601.66坪，開價4500萬元；高雄仁武區也有間3層、附有香客大樓的廟宇出售，開價4980萬元。

想買大廟當廟公賺香油錢容易嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，廟宇交易有兩個最大的問題，一是要注意產權問題，因為有的是地主無償捐地蓋廟，但產權可能沒過戶，或是就算有過戶但土地產權太複雜，或是年代久遠而不可考。

二是要留意建築物是否合法！何世昌說，很多廟都是違建，有的是分區不能蓋，有的是蓋前沒申請建照、蓋好後沒申請使照，在山區的廟有佔到林地、國有地等問題，甚至是違法水保法的情形，都要謹慎再謹慎。

至於大廟賣2500萬元划算嗎？何世昌說，廟的價值看土地面積沒有意義，因為廟不像店面，主要是要看香油錢等經營狀況，而且許多廟宇都有管理委員會，像鎮瀾宮有董事會等，「不是說你買了廟就能自己接手經營管理」，加上大多想擁有廟的人都是選擇自己蓋，直言「廟要轉手不容易」。

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