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陳筱蕾腦瘤復發1年！「放射燒腦」聞到燒焦味　自曝顏面神經失調

▲陳筱蕾2018年發現自己罹患腦瘤，雖然手術過後恢復狀況不錯，卻有顏面神經失調、頭暈等後遺症，目前已經1、2年沒有接到演藝工作。 （圖／翻攝自陳筱蕾臉書）
▲陳筱蕾2018年發現自己罹患腦瘤，雖然手術過後恢復狀況不錯，卻有顏面神經失調、頭暈等後遺症，目前已經1、2年沒有接到演藝工作。 （圖／翻攝自陳筱蕾臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

38歲女星陳筱蕾長相甜美、口條流利，她曾和吳姍儒主持節目《Yahoo娛樂爆》，過去也是節目《女人我最大》固定來賓。但她2018年發現自己罹患腦瘤，雖然手術過後恢復狀況不錯，卻有顏面神經失調、頭暈等後遺症，目前已經1、2年沒有接到演藝工作。 

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根據《中天新聞網》報導，陳筱蕾10幾年前就曾有暈眩症狀，但當時並沒有特別在意，直到2018年出外景時發現自己玩遊戲無法跑線，且聽力下降，到醫院檢查才發現延腦幹長出4公分聽神經瘤。陳筱蕾指出，雖然腫瘤為良性，但因為壓迫到聽力神經和腦幹，還是必須儘早處理，沒想到她做完第一次手術，不但左耳失去聽力，還有顏面神經失調的後遺症。 

▲陳筱蕾在經過第二次治療之後，因為放射治療引發腦水腫，時常出現頭暈、耳鳴等症狀。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）
▲陳筱蕾在經過第二次治療之後，因為放射治療引發腦水腫，時常出現頭暈、耳鳴等症狀。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）
陳筱蕾2021年發現腦瘤復發，在經過第二次治療之後，因為放射治療引發腦水腫，時常出現頭暈、耳鳴等症狀，還自曝在治療時聞到燒焦味道，但所幸恢復狀況不錯，聽神經瘤中間部分也開始壞死，「雖然等它萎縮可能還需要幾年時間，但只要它不再長大，就可以好好跟我共存一輩子！」她因為顏面神經失調的問題，擔心上節目會讓製作人為難，因此已經約1、2年沒有演藝工作，即使需要省吃儉用度日，她看待病情仍維持樂觀的正向態度，令人十分佩服。 

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