2房型易「聚陰」別住！命理師警告「怪事纏身」：不想轉生快搬走
你買房子時會注意風水嗎？命理師簡少年指出，有2種類型的房子千萬別買也別住，一個是「太潮濕」，另一個則是「空亡線」；潮濕的地方容易「聚陰」，而「空亡線」則是指羅盤顯示房子蓋在掛與掛的中間，代表此地磁場混亂，猶如「異次元的入口」，住進去很容易轉生異次元，會有怪事發生，要趕快搬走。
記者徐銘穗/綜合報導
簡少年在節目《新聞挖挖哇》中表示，太潮濕的地方容易「聚陰」，像是老舊、種有植物的屋子，如果再加上發霉的傢俱，那這房子一定非常潮濕，而潮濕會影響磁場，「所以磁場其實是很亂的，敏感體質的人住進去，真的就容易出現一些怪事」。
另外還有一種在風水上特別嚴重的房子千萬別碰，叫做「空亡線」。簡少年指出，「空亡線」是指房子蓋在羅盤掛跟掛的中間，「它的位置既是A掛又是B掛，分不清」，代表磁場很混亂，可能就會發生怪事。
簡少年說，通常他稱空亡線的房子叫「異次元的入口」，住進去很容易轉生異次元，可能就會有怪事發生，「我一般建議，如果住的房子發生很多怪事，真的可以買個羅盤量一下，真的是空亡線的話，趕快搬走比較好。」
潮濕發霉的房子用除濕機除溼，能解「聚陰」嗎？簡少年回應說，用除濕機除溼是有用的，但如果還是經常做惡夢、被託夢就代表無效，尤其是敏感體質者最好搬走，但麻瓜體質者如果好吃好睡，那就沒問題。