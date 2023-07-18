行政訴訟新制8/15上路　調解機制法制化

行政訴訟新制8月15日施行，要正式引進調解制度，司法院例行記者會今（18）日安排行政訴訟及懲戒廳專題報告「行政訴訟調解制度—開啟公法領域訴訟外紛爭解決的新紀元」。行懲廳長張國勳表示，經調解後雙方仍無共識，調解過程不會作為後續法律訴訟的依據，因此不會影響未來訴訟中的法律權益；將調解制度法制化的目的是希望能建構堅實第一審、紓減訟源和減輕法官負荷。
記者潘千詩／台北報導
以往的行政訴訟案件本來就有訴訟外和解機制，只是沒有法制化，而新制確定將此機制法制化。
當事人在行政訴訟調解制度中，尋得具有共識的解決方案，不但減輕行政法院案件負擔、提高訴訟效率，使行政機關瞭解民眾不服決定的真正原因，避免紛爭再燃；民眾也可避免花費過多訴訟成本，達成三贏局面。
張國勳表示，行政訴訟新制參考外國法上「公法上調解制度」的成功實踐經驗，回應國內學界與實務界之關切。
新制中行政訴訟調解範圍，不限於本案訴訟標的，必要時，如經行政法院許可，也可就訴訟標的以外事項，併予調解。
參與者除當事人外，訴訟標的與第三人權利或義務有關，或有第三人參與必要，該第三人經行政法院許可，也可參加調解。調解程序的主持人原則上為調解委員，若法官認為適當時，也可由法官主持。
調解委員為調解程序中的重要角色，各行政法院目前擬聘任的調解委員來自各界菁英，包括行政法院退休庭長法官、各大專院校公法領域學者、各機關單位首長及專業委員等，透過來自各專業領域的調解委員協助，可直指紛爭核心，有效為當事人解決紛爭。