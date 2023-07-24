太常自慰會「很快結束」？男性注意3負面影響　健康次數公式公開

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1、勃起硬度不足。程威銘表示，門診中不少病人在閒暇時就會自慰，如早上起床、睡前或週末下午，將其視為一種消遣，不見得是在性慾高漲的時候自慰。其實過於頻繁的自慰，會讓陰莖的硬度不甚理想，尤其當男性意識到「晨勃」的頻率降低時，就要注意自己是否「打太多」了。
2、過早射出精液。自慰屬私密行為，通常羞於讓外人看到，尤其男性在外租屋有室友、或正處於服役期間，更會希望「速戰速決」。不過，這樣的習慣卻容易使陰莖過快射精，如欲與伴侶採取性行為時，甚至可能出現早洩的狀況。
3、出現遲洩狀況。許多男性習慣將陰莖握緊、讓手部抽動速度增加，以更快達到性高潮。不過，這卻會導致身體反應的速度跟不上手速，進而造成「遲洩」的情況，有可能造成30分鐘頻繁搓動、卻還是無法射精的窘境。在實際的性行為時更難以達到歡愉、也可能造成另一半的壓力。
高雄醫學大學醫學系泌尿學科副教授王起杰則強調，男人太久不射精，其實容易「憋」出問題來，如同陳年茶垢一般，精液中的礦物質也會沈澱，日積月累之下，到頭來可能產生攝護腺結石、疼痛。
多久一次才健康？王起杰分享簡易公式，就是取年齡的十位數乘以9，得出的十位數是周、個位數是次數，以30歲為例是27，也就是2周7次以內最健康。
不過，王起杰也提醒20歲以下年輕人可不適用上述公式，最好一天一次為限。他曾收治一名21歲男大生因小便困難就醫，一問才知他沒有女友，生理需求全靠雙手解決，一天自慰竟多達5次，導致攝護腺肥大，幸經用藥及減少自慰次數之後才慢慢消退，恢復健康。