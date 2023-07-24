太久沒交女朋友！28歲男一滾床單「就結束了」　悲喊：對不起女友

太常自慰會「很快結束」？男性注意3負面影響　健康次數公式公開

▲太常自慰會影響和伴侶「滾床單」，進行不可描述之事時會很快結束嗎？答案是肯定的，醫師提醒要注意硬度不足、早洩、遲洩3負面影響。（圖／取自Pexels）
▲太常自慰會影響和伴侶「滾床單」，進行不可描述之事時會很快結束嗎？答案是肯定的，醫師提醒要注意硬度不足、早洩、遲洩3負面影響。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

江湖流傳，男性太常自慰會變「快槍俠」？有泌尿科醫師認為，適度自慰有益健康，但過度自慰確實可能影響和伴侶「滾床單」，進行不可描述之事時的表現，出現硬度不足、早洩、遲洩等3負面影響。醫師也公開一周「健康」自慰次數公式，取年齡的十位數乘以9，得出的十位數是周、個位數是次數，以30歲為例是27，也就是2周7次以內最健康。

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太久沒交女朋友！28歲男一滾床單『就結束了』　悲喊：對不起女友」報導引起不少男性朋友共鳴，也有不少人擔心太常自慰會影響表現。《潮健康》報導，臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘指出，頻繁的自慰行為，容易引起3個面向的影響：

▲醫師提醒，太常自慰要注意3負面影響。（圖／翻攝潮健康臉書）
▲醫師提醒，太常自慰要注意3負面影響。（圖／翻攝潮健康臉書）
1、勃起硬度不足。程威銘表示，門診中不少病人在閒暇時就會自慰，如早上起床、睡前或週末下午，將其視為一種消遣，不見得是在性慾高漲的時候自慰。其實過於頻繁的自慰，會讓陰莖的硬度不甚理想，尤其當男性意識到「晨勃」的頻率降低時，就要注意自己是否「打太多」了。

2、過早射出精液。自慰屬私密行為，通常羞於讓外人看到，尤其男性在外租屋有室友、或正處於服役期間，更會希望「速戰速決」。不過，這樣的習慣卻容易使陰莖過快射精，如欲與伴侶採取性行為時，甚至可能出現早洩的狀況。

3、出現遲洩狀況。許多男性習慣將陰莖握緊、讓手部抽動速度增加，以更快達到性高潮。不過，這卻會導致身體反應的速度跟不上手速，進而造成「遲洩」的情況，有可能造成30分鐘頻繁搓動、卻還是無法射精的窘境。在實際的性行為時更難以達到歡愉、也可能造成另一半的壓力。

▲適度自慰有益健康，但過度可能會對身體帶來危害。（示意圖／ingimage）
▲適度自慰有益健康，但過度可能會對身體帶來危害。（示意圖／ingimage）
高雄醫學大學醫學系泌尿學科副教授王起杰則強調，男人太久不射精，其實容易「憋」出問題來，如同陳年茶垢一般，精液中的礦物質也會沈澱，日積月累之下，到頭來可能產生攝護腺結石、疼痛。

多久一次才健康？王起杰分享簡易公式，就是取年齡的十位數乘以9，得出的十位數是周、個位數是次數，以30歲為例是27，也就是2周7次以內最健康。

不過，王起杰也提醒20歲以下年輕人可不適用上述公式，最好一天一次為限。他曾收治一名21歲男大生因小便困難就醫，一問才知他沒有女友，生理需求全靠雙手解決，一天自慰竟多達5次，導致攝護腺肥大，幸經用藥及減少自慰次數之後才慢慢消退，恢復健康。

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