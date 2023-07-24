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租約到期房客不搬怎麼辦？趕人3步驟曝　律師：租約公證可省麻煩

▲房東在與房客簽立租賃契約時，務必將租約進行公證附帶強制執行，萬一租客到期仍霸租或欠繳房租，就可不經法院訴訟程序，直接強制執行。（示意圖／記者張志浩攝）
▲房東在與房客簽立租賃契約時，務必將租約進行公證附帶強制執行，萬一租客到期仍霸租或欠繳房租，就可不經法院訴訟程序，直接強制執行。（示意圖／記者張志浩攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房東出租房屋最怕遇到惡房客，要是租約到期房客不搬怎麼辦？律師提供三步驟解方，但提醒，若是當初簽立租賃契約時少了「公證」這程序，就得走法院訴訟程序才能把惡房客請走，提醒房東簽約時務必要請公證人並約定強制執行，以免遇惡房客霸租時，得透過漫漫法律程序，才能討回公道。

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「巴毛律師」陳宇安日前在TikTok平台發表短影音，說明「租約到期房客不搬怎麼辦？」直呼此狀況「非常非常非常麻煩」，並分享曾經手類似案件，租約到期但房客不繳房租也不搬走。她提供以下三步處理建議：

▲女房客退租後，房間內慘淪「惡臭煉獄」，連看過無數惡劣環境的專業清潔員也傻眼。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲房客退租時走人，但把房子搞成「惡臭煉獄」，也很讓房東困擾。（圖／翻攝《爆廢公社》）
第一步：先催告
陳宇安指出，房東必須要先做一件事就是「催告」，寄存證信函或是律師函，明確告知房客「租約已經到期，請你搬走」兩重點。

第二步：執行趕人
這部分依當初在簽立租賃契約時有沒有做「公證」而異。有公證，就可依租約內容強制執行，把死賴著不走的房客東西全部清走。

沒公證的話，就只能走法院訴訟程序，等到法院判決完後，房客還是不搬走的話在強制執行，找鎖匠開鎖，並安排搬家公司把東西全部搬走。

第三步：拍賣抵房租
把霸租的惡房客請走，清光他存放其內的私人物品後，如果房東沒有足夠空間存放，還得租倉庫暫存，若租客遲不來取回所有物，就要拍賣，所得用以抵其積欠的租金。

陳宇安進一步對《NOWnews今日新聞》說明，提醒千萬不能沒有經過法律程序，就把租客放在租屋處裡的私人物品自己載去丟，因為其屬於房客財產，「造成他財產損失他可以跟你求償」，若所得不夠抵其積欠的房租，就執行他名下其他財產或薪水。她分享，曾處理過一件強制搬離案，屋內有神明桌，最後還得請道士來請神明，「真的超麻煩」。

陳宇安提醒，為了減少以上麻煩，讓房東至少不用經過法院程序，務必一定要在簽立租賃契約時找公證人公證，並且約定強制執行，如此就可以不經法院程序，直接強制執行，把賴著不走房客的東西全部清走，全部拍賣掉。

▲司法院公告公證費用，租金總額20萬元以下收1000元、20萬至50萬元收2000元。（圖／取自Unsplash）
▲司法院公告公證費用，租金總額20萬元以下收1000元、20萬至50萬元收2000元。（圖／取自Unsplash）
那麼公證需要準備什麼呢？房東、租客雙方都要攜帶身分證及印章，房東需要多準備房屋權利證明文件（如權狀）跟房屋稅單，至法院公證處，或是找合格的民間公證人辦理都可以。

據司法院公告公證費用，租金總額20萬元以下收1000元、20萬至50萬元收2000元，即若簽約1年，月租在1萬6666元以下收1000元、4萬1666元以下收2000元；民間公證人則是簽約1年，租金1萬元，公證費約1500元，租金2萬元，公證費約3000元，依各公證人收費標準而異

至於由誰負擔公證費用？《公證法》中沒有明確規定由房東或房客負擔，原則上為聲請人負擔，但若雙方已溝通約定由其中一方或共同負擔也可以。

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