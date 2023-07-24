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獨／冷氣掉落砸死政大女！原廠螺絲鎖不緊？　台灣三洋獨家回應了

▲資深媒體人揭露砸死女大生的直立式窗型冷氣品牌，翻出電商平台上消費者評論「螺絲無法鎖到底」。《NOWnews今日新聞》今獨家取得品牌回應。（圖 ／翻攝畫面）
▲資深媒體人揭露砸死女大生的直立式窗型冷氣品牌，翻出電商平台上消費者評論「螺絲無法鎖到底」。《NOWnews今日新聞》今獨家取得品牌回應。（圖 ／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市板橋上周四（20）下午發生冷氣機墜落砸死21歲女大生悲劇，肇事李姓師傅坦承不熟悉直立式窗型冷氣安裝，「以為螺絲已經鎖緊了」鬆手釀禍。資深媒體人林紳旭事後查出冷氣型號，並發現其在電商銷售平台，曾有評論抱怨「螺絲無法鎖到底」引發討論。對此，《NOWnews今日新聞》今（24）傍晚獨家取得品牌回應，強調該系列機型已銷售逾30年，且均附詳細、完整安裝說明，足以保障產品出廠品質與消費者權益

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事發在上周四下午1時許，21歲政大二年級黃姓女學生和姊姊在板橋捷運新埔站2號出口旁等公車，未料遭17樓直墜而下的冷氣機砸中慘死。肇事李姓師傅坦承安裝不慎釀禍，被依過失致死罪嫌送辦，經新北地檢附訊後3萬元交保並限制住居。

▲安裝冷氣不慎飛落砸死女大生的李姓師傅，案發後由警方帶回偵辦，新北市勞動檢查處經行政調查後依職安法開罰最高罰金30萬元。（圖 ／翻攝畫面）
▲安裝冷氣不慎飛落砸死女大生的李姓師傅（穿黑T、夾腳拖者），案發後由警方帶回偵辦，依過失致死罪嫌送辦，經新北地檢附訊後3萬元交保並限制住居。（圖 ／翻攝畫面）
案發隔天，資深媒體人林紳旭在臉書揭露，會裝「直立式窗型冷氣」多數屬租屋族，因「可帶著跑」僅靠夾具與鋁合金窗框的結合，使用110V電即可。他在新聞片段中看冷氣商標有「SA」，循線查到是台灣三洋產品，又在商品評論處，發現曾有消費者上個月留言，寫到「固定具所附的螺絲不知怎麼回事，終究無法鎖到底而突出，根本無法將冷氣機安裝嵌入至支架上，安裝過程有夠搞人」。

▲林紳旭評論，安裝師傅雖有責，但他若是辯護律師，會轉向廠商求償，提告原始設計不良。（圖／翻攝林紳旭臉書）
▲林紳旭發現該款機型在電商平台上，上個月曾有消費者評論，抱怨螺絲很難鎖到底。（圖／翻攝林紳旭臉書）
林紳旭認為，安裝師傅雖有責任，但若他是辯護律師也會據此轉向廠商求償，提告原始設計不良，「我依說明書施工完，它卻掉了下去。」分析文獲上萬人按讚，近半數分享。而該款機型、甚至是台灣三洋所有直立式窗型冷氣，目前都已經無法在momo購物、PChome 24h購物平台找到，均已「被下架」。

▲林紳旭評論，安裝師傅雖有責，但他若是辯護律師，會轉向廠商求償，提告原始設計不良。（圖／翻攝林紳旭臉書）
▲林紳旭評論，安裝師傅雖有責，但他若是辯護律師，會轉向廠商求償，提告原始設計不良。（圖／翻攝林紳旭臉書）
針對產品被指設計不良，《NOWnews今日新聞》今（24）獨家取得台灣三洋212字完整回應，台灣三洋強調，「該系列機型已銷售逾30年，且均附詳細、完整安裝說明，對未經查證即轉述消費者留言評論導致誤解而感到遺憾。台灣三洋完整回應如下：

台灣三洋品牌市售產品皆有符合法定檢驗程序，該系列機型已銷售30年以上，且均附詳細、完整安裝說明，足以保障產品出廠品質與消費者權益。

針對此意外事件，若未經相當查證即公然轉述消費者留言評論，未待相關調查單位進一步釐清案由，即加諸自身猜測臆度之辭，並透過認知偏差試圖引導輿論，本公司為少數議論產生誤解且使社會惶惶不安表示遺憾。

目前本公司仍待市府與檢警調等相關局處單位有令提出書面資料或文字說明後，依案件發展擇期於官網公告週知。謝謝！

▲台灣三洋獨加回應，強調該系列機型已銷售逾30年，且均附詳細、完整安裝說明，足以保障產品出廠品質與消費者權益。（圖 ／截自臉書對話記錄）
▲台灣三洋獨加回應，強調該系列機型已銷售逾30年，且均附詳細、完整安裝說明，足以保障產品出廠品質與消費者權益。（圖 ／截自臉書對話記錄）

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