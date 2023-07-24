2023橘子冒險學園報名開跑！號召20名青年徒步挑戰山海圳朝聖之路

我是廣告 請繼續往下閱讀
壯遊台灣版朝聖之路
山海圳國家綠道始於台江國家公園，延伸至東北亞第一高峰玉山，整體長度177公里、海拔爬升達3952公尺，不僅擁有豐富的自然生態，更是一條蘊藏著台灣400年的歷史縮影與多元的族群文化的冒險道路。透過專業團隊的協作，「Gamania Summer School 橘子冒險學園」的20位學員將從零開始認識冒險，學習面對可能的困難、克服挑戰，從內心茁壯成長。
從心出發的冒險旅程
在六天五夜的旅程中，學員將行走約106公里，從零開始學習裝備應用、烹飪及野營搭帳；行走在這條古老而蓊綠的路線，一步一步培養青年獨立思考、解決問題的能力，在有效的風險控管下拓展自身生理與心理上的可能性。在科技的高度發展下，人們應當更加照顧並強化自己的內心；本次活動除了讓青少年體驗體力與耐心的極限，更安排冥想課程，在經歷長距離的徒步後，學員將在大自然的包圍下進行心靈的反思與沉澱，感謝自己的身體願意突破舒適圈，挑戰極限，是一場全方位的五感冒險體驗。
三堂課開啟冒險感知
為了讓學員能擁有山海圳「岸到頂」挑戰的沉浸式體驗，「Gamania Summer School 橘子冒險學園」規劃三堂行前線上課程，由登山家張元植講述登山專業知識、冒險性格的養成以及徒步過程中對山海圳的冒險想像；森林護管員賴伯書分享山海圳的山林風土、風險控管、職業與冒險的元素；the MEDIAN主理人Stella從心靈層面引導，如何沉澱心靈、感知自然環境，用更多的感官與感性去展開冒險。
「2023 Gamania Summer School 橘子冒險學園」不僅是一趟超過100K的體能挑戰、更是一次穿越歷史、人文、原住民文化和自然的心靈之旅，喚起年輕人內心勇氣與冒險精神的進化旅程。即刻報名，展開冒險挑戰：https://lihi3.cc/0XGPc
關於橘子關懷基金會
橘子關懷基金會自2008年成立，致力於推動冒險倡議和夢想實踐，善盡社會責任。目前已透過「大夢計劃」與「橘子冒險學園」等專案推動冒險教育，發揮GoNext的冒險核心精神，匯聚勇於逐夢的冒險家，鼓勵突破舒適圈，迎向未知挑戰。