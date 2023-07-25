敏感！《奧本海默》特殊片段涉污辱印度教 新德里氣炸逼刪除
政治與宗教議題向來都十分敏感，一不謹慎就可能陷入「政治正確」、「宗教歧視」等爭議，若是商業產品更會因此遭到抵制。由名導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧本海默》（Oppenheimer），就因為出現主角在特殊橋段誦讀印度教經文的畫面，在印度引發爭議，被批評是對印度教的攻擊與污辱。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《衛報》等外媒報導，核武傳記片《奧本海默》講述被譽為「原子彈之父」的美國物理學家奧本海默（Robert Oppenheimer）的故事，上週五已在印度火熱上映，然而，眼尖的觀眾很快就發現，主角在一段床戲劇情時，竟朗誦了印度教重要經典《薄伽梵歌》（Bhagavad Gita）中的一節經文。
據悉，主角在片中朗誦的經文是從梵文翻譯過來的，現實中真正的奧本海默確實自學了梵語，也曾提到自己會從印度教文本汲取靈感，在他發明的原子彈第一次爆炸後，他的腦海裡也回憶起《薄伽梵歌》裡所說的：「現在我成了死神，諸世界的毀滅者。」
此事迅速引起印度民族主義者不滿，要求立刻對電影製作進行調查，相關人員也應該受到「嚴厲懲罰」。
印度資訊和文化部長塔庫爾（Anurag Thakur）也批評，這是「對10億印度教徒的直接攻擊，是對印度教的挑戰」，要求移除該片段，並呼籲對印度中央電影認證委員會採取行動。該影片在印度被評為U/A級，12歲以下觀眾被建議應在家長陪伴下觀看。
截至發稿時間為止，製片方和印度中央電影認證委員會，都沒有立即回應外媒置評請求。不過該片在印度的票房不錯，短短幾天就已達6億盧比（約733萬美金）。