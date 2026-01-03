紐約洋基隊在元旦當天雖因錯失強投今井達也（Tatsuya Imai）而感到遺憾，但球團並未停止補強腳步。根據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman透露，洋基隊已正式詢問自由市場頂級內野手比薛特（Bo Bichette）的加盟意願，此舉被視為向現任主力齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）發出的離隊預警。

比薛特轉戰二壘？洋基內野恐面臨重組

比薛特過去主要擔任游擊手，雖然防守評價兩極，但他曾表態願意為了加盟爭冠球隊而轉戰二壘。目前洋基隊在游擊位置上傾向繼續重用小將沃爾皮（Anthony Volpe）與卡巴萊羅（Jose Caballero），且農場中還有潛力新秀隆巴德（George Lombard Jr.）在後待命。若比薛特最終落腳紐約，二壘位置的競爭將趨於白熱化，進而直接影響齊森姆的去留。

合約到期、傷病疑慮　齊森姆離隊機率大增

齊森姆在2025年球季表現出色，繳出.242/.332/.481的打擊三圍，並達成「31全壘打、31盜壘」的壯舉。然而，這名27歲的明星球員合約僅剩一年，其頻繁的傷病史、大起大落的打擊手感，以及充滿個性的領袖特質，被認為可能與洋基隊較為沈穩的球隊文化產生摩擦。考量到齊森姆明年投入自由市場後，身價預估可能突破 2 億美元，洋基隊目前似乎不願支付此等高昂代價進行續約。

總管凱許曼暗示：陣中左打過多將進行調整

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前曾公開表示，球隊對於涉及優質打者的「挑戰型交易（challenge trades）」持開放態度，並坦言目前打線中左打比例過高。由於齊森姆正是一名左打，加上球團對其長期留隊的態度顯得不夠明確，隨著洋基展現出對右打比薛特的興趣，這名「30-30」名將在截止日前被交易的可能性已大幅提升。

目前除洋基外，洛杉磯道奇與芝加哥小熊也對比薛特展現高度興趣，這場內野大風吹的最終結果，將深刻影響 2026 年美聯東區的戰力版圖。

消息來源：Jon Heyman

