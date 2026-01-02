我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍強投今井達也今（2）日與休士頓太空人達成協議，以3年、最高6300萬美元（約新台幣16.9億元）合約，確定勇闖MLB大聯盟，但合約不如預期也受到矚目。根據美國媒體「ON SI」報導，許多大聯盟球隊對今井達也180公分、80公斤的偏瘦體型頗有微詞，質疑他的耐戰度與球威，無法生存於怪物林立的大聯盟。今井達也去年11月透過入札挑戰大聯盟，合約一度喊價到1.5億美元，最終太空人卻僅用5400萬美元保障合約就搶下他，另根據投球局數逐年遞增合約，至最後1年為2,100萬美元，等於合約總額最高來到6300萬美元，且今井達也每1季都擁有跳出合約權利。雖然這份合約看似強調靈活性，但另一方面，也凸顯球隊規避風險的態度，儘管今井達也的直球和滑球都備受讚譽，但MLB諸多球團，都質疑其僅180公分、80公斤的偏瘦體型。美國媒體「Essential Sports」報導稱：「作為休士頓太空人先發輪值陣容的新成員，人們一直在討論今井達也能否壓制大聯盟打者。在一個重視身高的聯盟裡，每一英吋都至關重要。與許多大聯盟頂級投手相比，他的身高偏矮。根據2008年到2015年統計，身高193公分以上的投手一直佔據優勢，2025年MLB投手平均身高更達到189.24公分，創下史上最高紀錄。但也有身高不再是決定性因素的例外，例如今年世界大賽上大放異彩的山本由伸，他身高僅178公分，卻用特殊的訓練方式，成功彌補身材劣勢。然今井達也180公分、80公斤的問題依舊擺在那，因而讓他無法簽下比肩頂級強投的超級大約。