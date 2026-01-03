我是廣告 請繼續往下閱讀

29歲日籍強打岡本和真今年透過入札制度挑戰大聯盟，45天談判截止日期即將到來，據報導，岡本和真已經在昨晚抵達美國，與經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）會合，選擇縮小範圍，他的潛在下家包含天使、海盜與教士，「The Athletic」在一則專文報導中，也提到岡本和真除了打擊被看好，能守內野一、三壘，還能支援左外野的特性，為其合約談判上添增利多。「The Athletic」記者薩蒙（W. Sammon）報導稱：「許多球隊看重岡本和真的打擊能力，並把他視為一名內野手（三壘或一壘），但他也能勝任左外野，這提升了他的市場價值。」至於岡本和真最適合哪支球隊，薩蒙認為是藍鳥。「只是猜測，但他的多位置防守價值，或許更適合藍鳥，藍鳥目前已有多位內野手，但可能希望進一步加強陣容深度。」岡本和真2024年曾以左外野手身分，先發15場比賽，「追求他的球隊可能不會讓岡本和真固定擔任外野手，但一位球探表示，在防守範圍有限的情況下，他確實可以勝任外野手的位置。」上季與道奇在世界大賽中展開激烈角逐的藍鳥，也被認為是岡本和真的最終競爭者之一。但據說他們也參與對明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）的競購。