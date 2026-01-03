我是廣告 請繼續往下閱讀

▲塔克作為自由市場最大咖外野手，至今仍未確定下家，傳出藍鳥正積極爭取他加盟，補強外野火力。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟自由市場進入後段爭奪戰，日本球星岡本和真入札談判期限剩下最後2天，傳出洛杉磯天使、多倫多藍鳥與匹茲堡海盜3隊為主要競逐球隊，而藍鳥近期動作最大，此前多數報導稱，海盜是岡本和真的最熱門下家，但海盜近期似乎慢下步調，取而代之的是，藍鳥突然殺出程咬金，成為岡本和真可能下家，他的入札談判期限將在台灣時間1月5日6點結束，等於剩下不到48小時。MLB官方網站表示，藍鳥正在積極爭取岡本和真，並向他們透露，，這意味著他們有可能在這個休賽期，一次性簽下這位日本當代巨砲，以及今年自由市場最大咖的外野手。加拿大體育頻道《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）則在「X」上寫道：「不少人都在詢問岡本和真的情況。球隊認為他比村上宗隆的缺點更少。他的三振率低，長打能力也不錯，海盜曾參與競逐，但據報導，最近計畫已經暫緩。」但長期關注海盜相關消息的同頻道記者斯圖姆夫（Stumpf），則認為還未絕望，他們從一開始就關注岡本和真，自從他挑戰大聯盟以來，海盜就一直在進行線上會議。因此，我不會斷言現在完全不可能得到他，但我也不樂觀，最終達成合約的可能性確實很低。」