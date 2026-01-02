我是廣告 請繼續往下閱讀

日職西武獅當家王牌今井達也，今（2）日與休士頓太空人簽下3年、總額5400萬美元（約新台幣16.9億元）合約，而他的隊友高橋光成動向仍未定，根據MLB美國職棒大聯盟官網報導，高橋光成與1支大聯盟球隊的談判已經破碎，新球季高機率重返日職，與西武獅簽下合約，期望明年再挑戰一次大聯盟。MLB官方記者墨菲（Brian Murphy）、桑德（Mark Feinsand）撰寫一篇名為《高橋光成或許將於2026年重返日本》的報導，內文提到，「儘管今井達也已在休斯頓找到大聯盟新歸宿，但他今年的隊友高橋光成，下季可能重返日本職業棒球聯賽（NPB）。」他們也提到，高橋光成雖然有收到至少1支球隊的邀請，但其中存在不少問題，可能是附帶大聯盟春訓的小聯盟約。「這些條件可能不足以讓他進入大聯盟。」報導中提到，他可能會與西武簽下一份多年合約，先重返日本，但在合約中包含球員跳出選項，允許他行使預計明年將獲得的海外自由球員權利，重新進入自由市場。」高橋光成的談判截止日在台灣時間1月5日上午6點，文章指出，隨著談判進入白熱化階段，「除非有財力雄厚的MLB球隊在最後一刻提出報價，否則這（重返日職），可能是高橋光成最現實的選擇。」高橋光成2011年日職選秀中首輪指名加入西武， 2019年取得生涯首次雙位數勝投，2021年至2023年間三度達標雙位數勝投，但2024年竟一勝難求，防禦率3.87仍維持水準情況下，單季竟寫下慘澹的0勝11敗，所幸本季回穩，拿到8勝、防禦率僅3.04。