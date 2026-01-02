我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新報導，紐約洋基確定有簽回前年度MVP貝林傑（Cody Bellinger）意願，已向其提出正式報價，由於昨日傳出包含洛杉磯道奇、舊金山巨人等隊都加入貝林傑爭奪戰，其經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）喊價7年長約，總額有望上看2億美元（約合新台幣47.1億）。貝林傑2024年與芝加哥小熊簽下3年8000萬美元合約，去年轉投洋基打出復活身手，轉變打擊策略的做法收到成效，今年在洋基打出單季29轟、98分打點，打擊三圍是2成72/3成34/4成80，wRC+高達125，成績重回頂尖球星行列。貝林傑因而成為今年自由市場最炙手可熱的外野手之一，吸引眾多球隊報價，不僅有巨人、大都會等球隊，前東家道奇更打算出手搶人，讓洋基一哥「法官」賈吉也喊話，希望球隊留下這位攻守兼備的好戰友。另一方面，包含《The Score》、《ESPN》在內，都曾多次提到貝林傑最大優勢在於，整體報價會低於最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），因而成為自由市場中CP值更高的選擇。根據海曼報導，洋基休賽季原本已經就有意留下貝林傑，但卡在合約年限搞不定，因而拖到2026年仍未有解答，如今隨著自由市場大咖紛紛確定下家，洋基已正式向貝林傑團隊報價，其經紀人「吸血鬼」波拉斯打算為其爭取7年合約，合理總額約落在1.5億美元，有機會上看2億。