我是廣告 請繼續往下閱讀

直到2026年，MLB大聯盟自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker）仍未確定下家，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）認為，身價不如預期應該是主要原因，而原本傳出談判破局的洛杉磯道奇，如今「宇宙補強計畫」也死灰復燃，「短期、高薪合約，對道奇是一個絕佳選擇，如果塔克願意重新開始，道奇對他來說，可能是一個不錯的選擇。」現年28歲的塔克自2018年登上大聯盟以來，近4年都入選明星賽，本季在小熊出賽136場打出22轟，證明其健康無虞，近3年OPS+分別為142、179與143，論年紀與綜合表現，無疑是現役最強外野手之一。道奇本季成功達成衛冕，但外野火力仍有補強空間，先前就傳出球團對塔克展現出濃厚興趣，但由於塔克尋求一份長期合約，雙方未能就合約年限達成共識，多方媒體報導稱，道奇前段時間已經退出爭奪戰。想不到的是，塔克爭奪戰隨後卻出乎意料地陷入停滯。美國媒體《Heavy》稍早報導中提及此事，「由於外界普遍預期塔克會簽下一份高薪的長期合約，洛杉磯道奇並不被認為是塔克的有力競爭者。然而，隨著塔克市場行情的低迷，道奇可能再次成為潛在下家。」報導中甚至預測，塔克經紀團隊與道奇會達成出人意料的協議，稱塔克最終可能會接受道奇報價，成為宇宙戰艦的最新成員，此舉將為自由市場投入一枚震撼彈。《紐約郵報》海曼日前也曾表示：「如果塔克願意重新開始，道奇很願意接受短期、高薪合約的球員。這位全能球星的身價仍然超過3億美元，但如果他願意重新開始，道奇隊對他來說可能是一個不錯的選擇。