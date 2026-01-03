邁入2026年，NBA聯盟版圖正醞釀巨大震盪。根據ESPN資深記者文霍斯特（Brian Windhorst）與邦坦普斯（Tim Bontemps）採訪多位聯盟高層、球探與教練的最新報導，洛杉磯湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）與密爾瓦基公鹿巨星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來走向，已成為全聯盟最受矚目的焦點。ESPN指出，詹姆斯未來恐怕難以再拿到頂薪或接近的薪水，季後包括退休，總共有3選項可選擇。
詹姆斯難以再拿頂薪 本季後有3條路可走
2月交易截止日預計冷清：大牌球員恐原地踏步
規則變革與海外擴張
現年41歲的詹姆斯與湖人隊的合作關係正走向轉折點。聯盟高管普遍認為，湖人隊不太可能繼續為詹姆斯支付頂薪或接近頂薪的薪水。分析指出，詹姆斯在賽季結束後有三條理性的道路可選：
- 接受大幅降薪續留湖人：比照「諾威茨基（Dirk Nowitzki）選項」，以減薪方式協助球隊在薪資空間限制下維持競爭力。
- 以自由球員身分加盟他隊：若有合適的奪冠情境，場均仍能貢獻20分、命中率50%的他依舊是各隊渴望的戰力。
- 正式宣布退役，結束其傳奇職業生涯。
關於「字母哥」阿德托昆博的轉隊傳聞，雖然情勢正達到臨界點，但公鹿隊立場堅定。一位西區球探明確預測：「公鹿不會在季中交易他」。多數高層相信這齣交易大戲會延續到休賽期，東區球探更指出，若字母哥等到夏季才提出交易請求，他將擁有「最大化的談判籌碼」。
2月交易截止日預計冷清：大牌球員恐原地踏步
報導點出，即將到來的2月交易截止日可能會比預期安靜得多。包括阿德托昆博、安東尼·戴維斯（AnthonyDavis）、拉文（ZachLaVine）及特雷·楊（TraeYoung）等球星，預計都會在季中留任，相關解決方案可能要等到6月或7月才會浮現。
規則變革與海外擴張
此外，針對聯盟日益嚴重的「擺爛（Tanking）」現象，NBA內部正研擬規則變動以制止此風氣。同時，總裁蕭華（AdamSilver）雖承諾2026年決定擴軍計畫，但高層對「本土擴軍」與「歐洲聯賽（預計2027年秋季啟動）」同時進行持懷疑態度，預計兩者將錯開一至兩年實施。
消息來源：ESPN