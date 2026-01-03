我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲（左）再婚馬筱梅（右），她因此成為大S兒女的繼母，私下被叫阿姨。（圖／馬筱梅IG@hsiaomei0718mandy）

▲S.H.E由Hebe（左起）、Ella、Selina組成，20年前他們人氣超旺，唱跨年還要搭直升機趕場。（圖／Ella IG@him_ella0618）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（3）日熱門娛樂話題搶先看：58歲不老女神王祖賢在加拿大開設養生艾灸館，卻爆出壓榨員工的傳聞，王祖賢目前未回應此事。汪小菲的老婆馬筱梅（Mandy）成了大S兒女的繼母，曝光小孩私下對她的稱呼，稱讚大S把小孩教得很好。A-Lin跨年的精采表現被讚爆，網友回憶過去SHE唱跨年時人氣也超高，甚至要搭直升機趕場。58歲王祖賢淡出演藝圈多年，去年開始在加拿大開設養生艾灸館，不少粉絲前去朝聖，卻認為單價不便宜；現在艾灸館更被爆料疑似壓榨員工，給技師每小時僅6加幣（約新台幣137元）的薪水，明顯不符合當地物價水平。對此，王祖賢並未出面回應，但她昨日在社群曬出新年美照，久違露出全臉，祝大家新年快樂，更笑喊：「回娘家啦」，疑似人在台灣。汪小菲再婚馬筱梅後，馬筱梅順利懷孕。身為大S兩名孩子的繼母，馬筱梅近日在直播分享與小孩相處的情況，表示孩子原本叫她「姐姐」，後來依汪小菲意見改稱「阿姨」。但她認為稱謂不重要，更重視與小孩的陪伴與互動，平時會接送上課、陪他們做功課、旅行、煮飯。馬筱梅也稱讚孩子很懂事、有禮貌，認為是大S教得好。日前A-Lin在台東跨年演唱會上的精采表現被讚爆，更有粉絲因此回味起女團S.H.E過去唱跨年的趣事，2005年要跨2006年時，S.H.E居然搭直升機趕場，一路從台北飛到桃園，讓當時有懼高症的Hebe嚇到尖叫，但她們的表現還是相當敬業，唱完桃園後還趕去新竹倒數，一連3場接力登台，可見S.H.E 20年前的人氣有多高。