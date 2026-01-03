58歲王祖賢淡出演藝圈多年，去年開始在加拿大開設養生艾灸館，不少粉絲前去朝聖，卻認為單價不便宜；現在艾灸館更被爆料疑似壓榨員工，給技師每小時僅6加幣（約新台幣137元）的薪水，明顯不符合當地物價水平。對此，王祖賢並未出面回應，但她昨（2）日在社群曬出新年美照，久違露出全臉，祝大家新年快樂，更笑喊：「回娘家啦」，疑似人在台灣。
王祖賢遭爆壓榨員工 時薪僅給6加幣
王祖賢去年初宣布在加拿大開設「灸覺養生會館」，還會在店裡親自上陣服務客人，因此吸引不少粉絲前去朝聖。但王祖賢的艾灸館採預約制，費用也不便宜，1小時要價120加幣（約新台幣2730元）；不過卻有自稱艾灸館的員工爆料，王祖賢只給店員6加幣的時薪，被質疑剝削勞工，更有疑似燙傷客人的傳聞出現。
王祖賢避談工作 曬新年美照嗨喊回娘家
對此，王祖賢並未出面回應負面傳聞，而是在昨日於百度貼吧久違曬出自拍照。只見王祖賢頭戴黑色毛帽，身穿黑色外套，再搭配一個黑框眼鏡，看起來相當年輕。她也在貼文寫道：「回娘家啦！哈哈，祝福大家馬年行好運連連」。粉絲猜測所謂的回娘家，應該是指王祖賢要回台灣了，但她發文當時的IP還顯示在加拿大。
王祖賢爆壓榨員工疑雲 粉絲護航：沒證據
針對王祖賢疑似壓榨員工一事，也有不少粉絲替她抱不平，認為網路上流傳的說法根本沒有確鑿證據。不過根據加拿大政府規定，各省份最低時薪大約落在15至19.75加幣（約新台幣342－451元），王祖賢如果真的只給店員6加幣的薪水，確實已經低於當地最低薪資，但真相究竟如何，還有待女神回應。
來源：王祖賢百度貼吧
王祖賢爆壓榨員工疑雲 粉絲護航：沒證據
