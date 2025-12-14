影壇女神王祖賢與歌手齊秦過去曾交往的情史眾所周知，近日一名中國網友就在小紅書上分享，自己翻家中相簿時意外發現，王祖賢與齊秦在1993年時，曾經去過他家，「只不過（那時）我還沒出生」。原po分享的老照片中，王祖賢長髮飄逸、皮膚白皙，齊秦坐在她與朋友中間，一隻手就搭在王祖賢身後，這張時隔32年才被公開的舊照，掀起粉絲討論。
「齊秦和王祖賢來過我家」 他翻相簿震驚了
原po在小紅書發文，分享王祖賢、齊秦與他家中長輩的合照，驚訝直呼：「翻老照片，發現齊秦和王祖賢93年（指1993年）來過我家，只不過我還沒出生」。原po隨後也在留言區補充原因，表示當時齊秦的編曲師季忠平和他的家人是好友，因此齊秦一行人到成都旅遊時，就由他們家招待，這才留下這張珍貴照片。
照片曝光後也吸引眾多粉絲留言討論，「王祖賢真的像仙女，隨便一拍都這麼美」、「王祖賢白到發光」、「我98年（指1998年）在西藏機場、街上也碰過她跟齊秦」、「他們當時其實很有夫妻相」、「謝謝你的分享，讓這張老照片出土」。
照片日期藏玄機！王祖賢26歲生日與齊秦同行
另外，還有眼尖網友發現，照片的拍攝日期是1月31日，當天正好是王祖賢26歲的生日，與齊秦待在一塊約會，想必兩人當時還在交往中。不過也有另一派人認為，齊秦與王祖賢1993年時早就分手了，只不過沒有交惡，中間幾度分分合合，雙方都還是好友，直到2002年，齊秦爆出私生子風波，王祖賢才澈底與他情斷。
資料來源：小紅書
