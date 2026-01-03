日前A-Lin在台東跨年演唱會上的精采表現被讚爆，更有粉絲因此回味起女團S.H.E過去唱跨年的趣事。2005年要跨2006年時，S.H.E居然搭直升機趕場，一路從台北飛到桃園，讓當時有懼高症的Hebe嚇到尖叫；但她們的表現還是相當敬業，唱完桃園後還趕去新竹倒數，一連3場接力登台，可見S.H.E 20年前的人氣有多高。

比A-Lin還狂？S.H.E當年搭直升機趕場唱跨年

今年台東跨年演唱會的超嗨感染力，讓網友不禁回憶起20多年前，大咖明星在台灣唱跨年的熱鬧景象。當時人氣女團S.H.E一個晚上就趕場3個地點演出，7點先在台北的跨年演唱會登場，接著又趕往松山機場搭飛機，直接飛往桃園，落地後再改由警車開道的方式，搭車前往會場；最後一站則前往新竹，在那邊倒數完成演出。

▲比A-Lin還狂？S.H.E當年搭直升機趕場唱跨年（圖／翻攝自中視）
▲S.H.E當年搭直升機從台北趕場至桃園演出。（圖／翻攝自中視）
Hebe懼高症嚇到尖叫　Selina、Ella搭機超興奮

當時是S.H.E第一次唱跨年，Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）都顯得相當興奮，只有Hebe（田馥甄）一路上忐忑不安，因為她其實有懼高症；一直到真的搭直升機前，Hebe還開玩笑說以為這是唱片公司的噱頭，只會讓她們在直升機前面拍幾張照，想不到居然真的要搭上去，讓她起飛後嚇到一度尖叫，還擔心會不會叫到桃園喉嚨就啞了。

▲S.H.E當年搭直升機從台北趕場至桃園演出。（圖／翻攝自中視）
▲▼S.H.E下直升機後又轉搭保母車到會場，最後更是被警察用機車載著直接衝上舞台。（圖／翻攝自中視）
▲S.H.E當年搭直升機從台北趕場至桃園演出。（圖／翻攝自中視）
網友也挖出當年直播S.H.E搭直升機趕場的影片在Threads上分享，大家看了都不禁懷念起以前的跨年盛況，「超懷念以前都一定要看跨年演唱會轉播，還要北、中、南4個電視台輪流轉，有時候撞期還要抉擇看哪台」、「當時的S.H.E比誰都還紅，坐坦克我都不覺得意外」、「現在已經沒有這種排場了」、「我記得她們從台北到桃園再去新竹，唱完後還辦桌在後台吃飯」。

▲全台最強跨年卻被政治化！黃建賓怒點名「這群人」別亂入玷汙台東（圖／台東縣政府官網）
▲今年跨年，靠著張惠妹（右4）、A-Lin（右3）的精采表現，再度帶動觀眾收看晚會直播的意願。（圖／台東縣政府官網）
資料來源：Threads


