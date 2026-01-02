我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡健雅（左）、韋禮安（右）雙金美聲飆出收視高點2.62。（圖／中視提供）

台北跨年晚會收視出爐！最高點2.62是蔡健雅、韋禮安

▲李千娜（如圖）演唱〈望月想愛人〉時，收視有2.49。（圖／中視提供）

2026台北跨年晚會由中視、中天綜合台共同播出，今（2）日收視率出爐，往年常勝軍的安心亞難得滑鐵盧，收視最高點被蔡健雅、韋禮安合唱〈拋物線〉搶走，收視來到2.62，另外，影視歌三棲全能歌后李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，相當吸睛。台北跨年晚會收視榮登全台跨年之冠，中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，兩個頻道所累積的不重複觀看人次就超過530萬，6小時的跨年晚會收視最高點落在101煙火秀，收視飆升至4.13。而藝人演出橋段，蔡健雅與韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲飆出收視高點2.62，另外，李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，反觀往年安心亞的火辣演出，收視沒有特別突出。台北跨年晚會全程也在網路直播，臺北市政府YouTube頻道，直播時所累積的觀看次數1天就超過332萬，最多同時在線觀看人數也有26萬，另外中視新聞YouTube頻道，直播觀看次數達245萬，中時新聞網YouTube頻道直播觀看次數111萬。而台北旅遊網臉書、中視新聞臉書兩平台直播也有近10萬觸及，同步在LINE TODAY的總觀看人次超過122萬，整個2026臺北跨年晚會，電視頻道的收視人數，加上YouTube頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數突破1350萬人次。