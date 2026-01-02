我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇（前）和吳慷仁（後）相戀多年，小倆口不時透過社群放閃。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

邵雨薇跨年醉倒吳慷仁懷裡！狂歡行程公開

▲邵雨薇醉倒在吳慷仁懷裡，男方卻比出YA手勢，畫面相當好笑。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

邵雨薇醉倒吳慷仁懷裡！演藝圈銀色情侶檔吳慷仁、邵雨薇愛情長跑9年，感情穩定加溫中，今（2）日凌晨女方在社群IG笑喊2025跨到2026的時刻喝醉到斷片，「少了那一小時的回憶」、「我完全沒參與謝謝」，並附上1張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，男方搞笑比出YA手勢，互動宛如熱戀情侶，閃光彈甜爆眾人。邵雨薇透過社群IG分享跨年行程，當中不乏跟三五好友聚會、玩起跳舞遊戲不亦樂乎，狂歡搭配著酒精，叫人怎不享受，豈料邵雨薇似乎太過開心，一不小心就喝醉，甚至斷片，就這樣錯過倒數跨年時刻。畫面可見，邵雨薇醉倒在桌前，也是吳慷仁懷裡，手裡還握著水瓶，整個人不醒人事，吳慷仁淺淺一笑用右手比出YA手勢，見女方喝得盡興，他陪玩、不嫌麻煩，靜靜地照顧邵雨薇，一舉一動滿是愛意。吳慷仁、邵雨薇一直以來的生活備受關注，2024年12月，週刊爆料2人早已同居，住在男方新店5千萬豪宅裡，且低調完成結婚登記，據傳，消息源於經紀人在聚會上「說漏嘴」，現場友人紛紛祝福，婚訊一點也不意外。不過，邵雨薇經紀人否認婚訊，強調「雨薇未婚」，但熟悉2人的朋友透露，吳慷仁曾說，愛情長跑的秘訣是保有儀式感，像每天早晚的一句問候就是安全感的來源，無論是否已婚，這段感情已被視為堅定又溫暖的存在。