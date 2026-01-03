中央氣象署表示，今（3）日持續受到強烈大陸冷氣團影響，清晨局部低溫剩下攝氏8度，各地體感溫度約6度至8度，不過水氣變少，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、花東有零星短暫雨，周日是天氣最好的一天，白天北部高溫可回到20度以上，且水氣進一步減少，不過下週一至下週五又受到另一波強烈大陸冷氣團影響，最冷剩下攝氏10度。
今天的天氣：冷氣團威力達顛峰 入夜跌破10度
1月3日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響下，各地寒冷，清晨中部以北、東北部約10度左右，南部地區12度，花東低溫13度至14度，局部空曠地區會更冷，局部低溫下探攝氏8度至9度，不過中南部白天會回溫，日夜溫差達到10度。
天氣方面，由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
⚠️低溫特報
📍影響時間：02日晚上至03日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天的天氣：強烈冷氣團減弱！近期天氣最好的一天
1月4日明天的天氣，氣象署提及，強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，北部可回到20至21度，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：下周一又有強烈冷氣團南下！水氣增加、溫度下滑
下周一、下周二下波強烈大陸冷氣團南下，中層水氣讓迎風面有雨，桃園以北、東北部、東部會有局部短暫雨，台東 恆春半島零星短暫雨；下周三至下周五，除了迎風面東半部有零星降雨外，其他地區晴到多雲。
下周一起強烈冷氣團影響，將會一路冷到下週五，下周三至下周五冷氣團強度最強，各地氣溫偏低，西半部、宜蘭低溫探攝氏10度至14度，花東及澎湖13~15度。
資料來源：中央氣象署、環境部
明天的天氣：強烈冷氣團減弱！近期天氣最好的一天
