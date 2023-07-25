杜蘇芮逼近！如何挑防颱抗震宅？專家4點教戰　這網站查潛在風險

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其次，要考慮房屋的位置和方向。盡量選擇高地或內陸的房屋，避免低窪或沿海的房屋，因為這些地方容易受到水災或海嘯的威脅。同時，也要選擇背風或側風的房屋，避免正對或順風的房屋，因為這些方向的房屋會受到更大的風壓力。
再者，要關注房屋的設計和裝修。盡量選擇窗戶小或有雙層玻璃的房屋，避免窗戶大或只有單層玻璃的房屋，因為這些窗戶容易被風吹碎或飛出。此外，也要選擇有防水和隔音功能的門窗和牆壁，避免有裂縫或空隙的門窗和牆壁，因為這些地方容易讓水或聲音滲入。
最後，要注意房屋周圍的環境和設施。盡量選擇有良好排水系統和防洪措施的社區，避免有積水或淹水現象的社區，因為這些社區會增加房屋受水災的風險。同時，也要選擇有穩定供電和供水的社區，避免有停電或斷水現象的社區，因為這些社區會影響房屋的生活品質。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，建議在購屋前可先上國家災害防救科技中心的災害潛勢地圖網站（https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/）查詢颱風、淹水、土石流、海嘯等關鍵字，了解是否曾經有淹水的情況，後續是否有改善，都可以納入考量。
董家菱也建議，颱風季節到來前就要做好房屋的防颱準備，如檢查門窗是否牢固，清理排水口是否暢通，將戶外、陽台可能被強風吹倒的雜物例如盆栽等移到室內或是在原地加強固定，準備好食糧及緊急物品等緊急備難包，以減少颱風對房屋和生活的影響。
消防署也提醒以下居家防颱六式，呼籲民眾要嚴加戒備，切勿掉以輕心：
1.準備防颱用品(如緊急避難包、3日儲糧、手電筒等)
2.花木事先用支架保護，並修剪居家樹木枝幹。
3.疏通排水溝渠以防淤積，並慎防淹水。
4.各種懸掛物件應即取下或加強固定（如廣告招牌、陽台花盆）。
5.緊閉家中門窗，必要時可加釘木板。
6.居家不外出，隨時關注颱風消息(可至中央災害應變中心、消防署臉書、twitter、災害情報站等接收最新颱風資訊)
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