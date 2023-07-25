崑山科大連16年通過教育部數位學習認證 認證數全國科大第一

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因應數位學習全球化的趨勢，崑山科大歷經20幾年數位學習領域的深耕與發展，從基礎的教學平台建置、各種數位工具的應用、數位教材的開發，有計畫且逐步地配合國家發展政策，與全球趨勢相結合，並持續推動數位化課程及教材與教育部數位學習課程認證，以維持教材的品質。
通過「當代藝術思潮」課程認證的視傳系老師曾惠青表示，數位學習是一種靈活、互動性強、個性化和高效的學習方式，透過多媒體元素、線上討論區、即時問答等方式，學習者與教師和其他學習者進行互動交流，激發學習動機，並加強對學習內容的理解和應用能力。這次能通過認證，非常感謝數位學習組的大力幫忙，沒有學校的支持與協助，個人無法完成這項艱難的任務。
曾惠青說明，許多師生對線上課程並不了解，因此在經營網路課程上面臨許多挑戰，不同於被動式聽講，數位教學比起實體課程，更需要師生之間互動學習，對於習慣傳統聽講的學生來說，需要按部就班引導，避免產生排斥，教師需設計多樣性互動學習並符合課程內容，在技術和內容建構相當耗日費時，因此要不斷自我成長，才能適應新的教學方式。數位學習已是趨勢，未來學校將不會限制學生只坐在教室聽課，而是可以選擇適合自己的方式與時間來學習。
崑山科大校長李天祥提到，該校持續精進與強化各項軟硬體設備的效能、學生數位學習環境的優化及教師數位課程經營能力的養成，藉由提升數位化遠距教學的能量，彈性地應用在各種不能當面授課的情況，保障學生授課權益，透過推動數位學習服務，以建構開放校園及智慧服務為目的，朝向在校園打造行動化學習環境與應用為目標，期望學生在高品質的數位學習環境中，能一機在手，隨時隨地享受自主學習的樂趣。