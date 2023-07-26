花蓮鬧店5歲童媽沒吃到的「黑糖粉圓」是這碗 店家最新回應公開
林姓醫師娘日前一家人開車7小時去花蓮玩，帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店想外帶一碗「黑糖粉圓」，但因要搭主餐無法單點，就在她看菜單點菜時，兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止引爆衝突。事件延燒至今，醫師娘臉書已關版，店家最新回應也希望就此落幕。不過，事件導火線、那碗醫師娘沒吃到的「黑糖粉圓」被找到了，部落客分享食記心得，大讚：「滿滿黑糖香，每一口都吃得到超級Q的粉圓。」
記者徐銘穗/綜合報導
專辦泰國和台灣旅遊的「走跳旅遊」，2021年10月曾在網站分享被5歲童鬧店的花蓮明禮街名店「一碗小」，餐廳建築是1930年建造的日式宿舍，店內用的是50年以上的老家具，因此店家也特別掛出公告，希望幼兒或是客人們能夠愛惜店內的所有物品，盡量不要讓孩童在店內跑跳，以免發生意外。
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一碗小主要提供羊肉麵及牛肉麵，分為清燉及紅燒兩種口味。麵體部分提供麵線、拉麵、冬粉及泡饃4種。miranda分享說，一般女生建議小碗份量就超足夠，男生就可以選擇大碗，絕對讓你吃到撐破肚皮，另外也有冷凍料理包可以外帶。
至於那碗醫師娘沒能外帶的「黑糖粉圓」吃起來如何？miranda大推說，吃完麵之後，一定要來碗的「古早味黑糖粉圓」，小小一碗卻有著滿滿的黑糖香。每一口都吃得到超級Ｑ的粉圓，餐後來上一碗不多不少剛剛好，真的超級滿足。
雖然店家先前曾公開與醫師娘發生衝突時的店內監視器畫面，但店家昨（25）晚回應《NOWnews今日新聞》說，「本店的立場是希望此次事件不要再擴大，很抱歉我們不會提供監視畫面，也希望你們不要再做後續的報導，我們會繼續努力，維護舒適安全的用餐環境，也謝謝大家的支持和配合。」