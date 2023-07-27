辛妮歐康諾在感化院開啟音樂才華　獲葛萊美獎卻飽受喪子心病煎熬

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辛妮歐康諾15歲時，因為涉犯竊盜罪在感化院待上18個月，啟發了她的音樂才華；辛妮一生發行過10張專輯，1990年，她翻唱美國樂壇傳奇巨星王子（Prince）的歌曲〈Nothing Compares 2 U〉走紅，同年還以專輯《I do not want what I haven't got》獲得第33屆葛萊美獎「最佳另類演出」獎項；1991年，辛妮獲選滾石雜誌「年度藝人」，並榮獲全英音樂獎「國際女歌手」獎項。
登《週六夜現場》爆爭議！辛妮當眾撕毀天主教教宗照片
辛妮向來以反傳統和有爭議性觀點聞名；1992年，她在美國直播節目《週六夜現場》，獻唱「雷鬼樂之父」鮑勃馬利（Bob Marley）的歌曲〈戰爭〉（War），抗議羅馬天主教的性虐待醜聞，還拿出教宗若望保祿二世的照片撕毀，當場大喊：「Fight the real enemy！（打倒真正的敵人）」爾後，辛妮因為此事常在演出時受公眾言語攻擊。
1997年，辛妮接受義大利周報《Vita》訪問，卻請求教宗若望保祿二世寬恕她，還稱自己撕毀照片的行為很可笑！辛妮解釋，自己沒有叛離天主教；2002年，辛妮又表示，不會改變撕毀照片這行為的立場，並宣布離開梵蒂岡天主教，加入愛爾蘭天主教和東正教使徒教會；2014年，辛妮改信伊斯蘭教，並改名為舒哈達薩達卡特（Shuhada' Sadaqat）。
17歲兒自縊 辛妮飽受心理疾病
辛妮擁有4名小孩，2022年1月，其中一名17歲兒子Shane逃離醫院，親自結束生命，得年17歲；此後，辛妮為此事深受心理疾病多年，外媒報導她屢次出現自縊行為，她也曾公開談論自己的心理疾病問題。2023年7月，辛妮才宣布要推出新專輯、展開巡演的消息，如今卻不幸於愛爾蘭首都都柏林市逝世，享年56歲，令人不勝唏噓。
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