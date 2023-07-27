千年瑰寶現蹤！雷射技術揭「考古空白區」　失落馬雅古城重見天日

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初步研究發現，這處位於墨西哥猶加敦半島巴拉姆庫（Balamku）生態保育區的古代遺跡，最早或可追溯至公元250年前後，很可能是1000多年前，猶加敦半島地區的重要樞紐，城市裡有大型金字塔狀建築、石柱、雄偉的廣場，還有其他以近乎同心圓方式排列的神祕結構體。
協會表示，這座城市被命名為Ocomtun，在猶加敦馬雅語裡是「石柱」的意思，曾經繁華一時，最終於公元800至1000年左右衰落，當時屬於馬雅文明的晚期古典時期。研究小組還發現了一些有關水力學、梯田等工程的農業景觀，讓當時的馬雅人得以成功生活在今天看來相當荒涼的地區。
休士頓大學的土木工程教授費爾南德斯-迪亞茲（Juan Carlos Fernandez-Diaz）與他的團隊，過去10年一直是雷射等現代考古設備的愛好者，透過先進遙感技術，改善過往考古的侷限性，特別隱藏於茂密植被下的古老遺跡，幾乎都有機會現蹤；自從幾個月前在高空探測到這處神秘遺跡後，他們就一直在進行考古科研工作，後續也會更深入的探索。
報導提到，過去很長一段時間，考古學家主要依靠馬雅後裔的幫助，來識別、挖掘可能的古代遺址，但這一帶是自然保護區，過去根本沒有考古學家走過，所以被視為「考古地圖上的空白區」，若非借助光學雷射技術，恐怕也沒機會讓遺跡重見天日。該項研究的首席考古學家斯普拉吉克 （Ivan Sprajc）也表示：「經常有人問我-為什麼沒有人去過那裡？我說，『嗯，可能是因為你需要有點瘋狂才能去那裡』，這不是一件容易的事。」