不只高橋知成！綺拉奈特莉4女星罹厭食症　名模病逝前只剩23公斤

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卡琳鮑曼（Karin Bauman）自22歲那年患上厭食症而接受治療，近期還因為感染新冠肺炎導致病情惡化，被送進重症監護室，最終不敵病魔於23日病逝，享年35歲，也引發社會關注。
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📌好萊塢女星綺拉奈特莉
綺拉奈特莉17歲時以《我愛貝克漢》在美國一砲而紅，後來又因《神鬼奇航》系列電影成為票房女星，但她最近受訪時坦承，因為成名太早，讓她在20幾歲時無法調適成名生活而崩潰，患有厭食症和焦慮症，最後靠著親友支持走過這段黑暗時期，也讓現在的她勇於挑戰任何角色，而《胡桃鉗與奇幻四國》裡，大家更會見到從沒看過的綺拉奈特莉。
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📌韓女團成員JinE
韓國女團「Oh My Girl」成員JinE一度因厭食症暫時中止活動，所屬經紀公司WM娛樂否認強迫對藝人進行嚴格飲食管理，並做出聲明指，「JinE因為看見網上惡評，體重才會跌至38公斤。」但JinE休息兩年後，仍在2017年10月宣布退團，回歸正常人生活。粉絲雖然遺憾，但仍希望JinE能夠健健康康。
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📌演員兼歌手瑞瑪席丹
瑞瑪席丹2019年發表首張專輯《你 知不知道》，其中第二波主打歌《脆弱的勇氣》MV，在一場黑夜中打開冰箱翻出食物大嗑的戲，她居然主動加戲，建議加拍催吐的橋段。原來，許多人第一眼先看見瑞瑪席丹的漂亮、健康、熱情，總覺得她什麼都可以，但沒人知道她也曾被嫌棄、被排擠，「曾經因為被說太胖，沒有自信的我，在不知不覺中得到了厭食症。」
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📌最美星女郎袁潔瑩
香港女星袁潔瑩15歲被黃百鳴慧眼發掘，與羅美薇、李麗珍等人組成「開心少女組」，拍攝校園喜劇《開心鬼》一炮而紅，90年代袁潔瑩演出周星馳《鹿鼎記》的「雙兒」，星途一片光明，卻在當紅之際罹患厭食症，消失螢光幕前，前年51歲的她和圈內好友開心聚餐，被拍到身材纖細、瘦骨嶙峋，目測不到45公斤。
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