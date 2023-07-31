▲ Tiguan R 壽命將終結！Volkswagen 推全車系優購案！

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Volkswagen 提供各式跨界休旅的選擇，The T-Cross 擁有繽紛潮流外觀，彈性的空間運用更吸引眾人目光，全車系配有可前傾式前乘客座椅，座椅打平擴充至1,281公升，輕鬆容納各式大型行李，增添靈活便利性。追求動力的消費者，則可選擇 The T-Roc ，跑格化外型更加搶眼，其中，330 TSI R-Line Performance 車型搭載 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，不僅有R-Line Performance專屬運動化懸吊，同時具備 4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，足以適應各式地形，體現率性跑旅之魅力。
德藝之作 The Tiguan 配有最完整車系編成與俐落車身設計，並且標配頂尖安全科技，守護消費者行車無虞，The Tiguan Allspace 則自The Tiguan 衍生而來，5+2的空間配置，為家庭所需創造更大空間。兩車款之 380 TSI R-Line Performance 車型皆有不遜於性能車款的豐富配備，包含R-Line Performance 車型專屬20吋Suzuka鋁合金輪圈、R-Line Performance 專屬外觀套件。動力部分，則擁有2.0升EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎，可爆發245ps 最大馬力，透過動態齒比轉向輔助系統 、 R-Line Performance 專屬運動化懸吊及 4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，擁領先同級的動力水準和操駕表現。
隨著暑期到來，台灣福斯汽車推出「露營旅行組」，包括車頂行李廂、車頂行李架、行李廂置物空間分隔配件、行李廂防水墊等配件，具備安裝拆卸輕鬆且便利的優勢，保留完整後座空間，擁有高度機能性，齊徜徉於大自然。精品部分，車主可自由選擇折疊式收納箱、保溫瓶、運動提袋與太陽眼鏡等等，打造獨具魅力的迷人風格。欲了解更多產品及優惠資訊，歡迎造訪Volkswagen e-shop 原廠精品配件網。
8月份The T-Family 德藝休旅家族，包含The T-Cross、The T-Roc以及The Tiguan 消費者擁有專屬購車優惠，可獲「第 5 年延長保固」 及 「2 次免費保養」，其中 The T-Cross 則贈「2萬元購車金」。針對全車系，凡8月16日至8月31日領牌之Volkswagen車主，可享免2023年度牌照及燃料稅，另外指定車型可再得超值換購補助金，如欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 40,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型另享有現金專案優惠。
台灣福斯汽車8月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。