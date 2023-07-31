U-Power 六大站點全面升級 第三季全新八站超高速充電站預告上線
U-POWER旭電馳科研致力於提供「最佳充電體驗」為目標，以打造便利的全臺環島充電網絡及推動電動車產業為職志。因應電動車於2023上半年銷售量達12,778台，佔總市場5.4% 之躍升成長，帶動大量的充電需求，U-POWER於近期已針對全臺六大高用量站點進行升級作業，共新增20個超高速充電席位。截至7月底止，U-POWER全臺充電席位已提升為 : CCS1至40席、CCS2至34席，共74席充電車位，充電服務總功率提升32%、大幅擴增至6,620kW，提供車主更便利快速的充電服務。
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U-POWER超高速充電站在建置之初，針對高用量之站點，已提前佈局包含營業場域、及用電設備容量有升級擴充之餘裕，臺灣電動車銷售量攀升超乎市場預期，同步帶動大量充電需求。為滿足電動車車主補電之需，正式營運剛屆滿一年的U-POWER，提前針對六大高用量站點，包含臺北內湖行忠站、新北林口文化站、桃園經國站、臺中西屯安和站、臺南東區裕農站、高雄左營裕誠站，進行設備調整、新增充電車位等升級作業，以提升充電服務品質。
本階段升級之服務量能，由原先全臺總功率5,030kW提升32%至總功率6,620kW。亦考量到2023上半年非特斯拉車款之銷售量比例已來到43%，因應強勁的CCS1規格充電需求，以及提升U-POWER與國際車廠之合作品質，全臺的CCS1充電車位新增14席、CCS2新增6席，共增加20席充電車位，整體車位服務量能提升37%。
U-POWER旭電馳科研是臺灣充電服務的領導品牌，以提供電動車主最佳充電體驗為目標，讓車主只要下載一個U-POWER APP即可從容使用電動車環臺奔馳，同時各站點在理想狀態下，可實現原廠最高充電功率，各大國際車廠亦相繼選擇與U-POWER合作，讓純電車主有完善便利的充電網絡可使用。目前與HYUNDAI及Kia為獨家合作，亦正式與Lexus、Mercedes-Benz、VOLVO攜手，提供高品質的超高速充電服務予純電車主。
伴隨臺灣電動車強勁銷售帶動大量充電需求，U-POWER已預告在2023年第3季，將全新啟用八個站點，座落區域包含宜蘭礁溪、基隆市、臺北北投、新北中和、新北新店、桃園中壢、新竹竹北及彰化市，將大幅解鎖各都會區及環島旅遊之充電需求。U-POWER持續以於2023 年底前完成30 個以上大型站點為目標，以更綿密的充電網絡，提供給電動車主們最舒適便利的未來電能新生活，輕鬆體驗無碳載具移動的舒適與美好！
升級站點
站點總功率說明
設備升級說明
|臺北 內湖行忠站
|自360kW升級至500kW
|新增2席CCS1500A液冷槍 x 1 / 200A 氣冷槍 x 1
|新北 林口文化站
|自360kW升級至720kW
500A液冷槍 x 2
- 新增2席CCS1
500A液冷槍 x 1 / 200A 氣冷槍 x 1
- 新增2席CCS2
|桃園 經國站
|自360kW升級至720kW
500A液冷槍 x 2
- 新增2席CCS1
500A液冷槍 x 2
- 新增2席CCS2
|臺中 西屯安和站
|自360kW升級至720kW
500A液冷槍 x 3 / 200A 氣冷槍 x 1
- 新增4席CCS1
- 本站設備調整包含原CCS1與CCS2充電樁位置對調，原先兩席CCS2充電位已移至靠近安和路一側，敬請使用者注意
|臺南 東區裕農站
|維持原720kW
500A液冷槍 x 2
- 新增2席CCS1
- 本站設備調整包含移動CCS1及CCS2充電席位。4席CCS1皆面向裕農路，4席CCS2充電位皆移至站點內部，調整至背向裕農路之充電位，敬請使用者注意
|高雄 左營裕誠站
|自360kW升級至720kW
500A液冷槍 x 2
- 新增2席CCS1
500A液冷槍 x 1 / 200A 氣冷槍 x 1
- 新增2席CCS2