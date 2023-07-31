歡慶裕隆 70 周年 Luxgen U6、URX 享 70 萬零利率
趁著暑假結束前，要不要來場與眾不同「自由試」(1)呢？LUXGEN因全線產品正式邁入純粹亮點新世代，服務也跟著推陳出新，8月起推出全新的客製化試駕體驗活動－「自由試」，想要怎麼試、去哪試、跟誰試，都由你決定；只要在LUXGEN官網上完成預約，銷售顧問即會來電與您一起規劃您的客製化試乘方案：無論是選擇一車多用、風情萬種的URX NEO，帶著全家大小FUN假趣，到近郊體驗半日野餐遊，體驗ACC全速域主動車距巡航功能跟車到停（含STOP & GO）的智慧安全科技，以及多元變化、高靈活的車廂大空間，感受多功能斜坡板裝上桌腳搖身一變成為野餐桌的愜意；亦或是享受國民跑旅U6 NEO的性能與自由的操駕快感，感受腳下源源不絕的202匹充沛馬力，輕鬆征服各個彎道，滿足您駕馭與生活樂趣追求！同時也感謝所有消費者的支持與愛護，8月將延續近年品牌最高額度的全車系指定車型70萬零利率分期專案(1)：自8/1(二)至8/31(四)入主U6 NEO全車系、URX NEO 7人座車型現享「70萬零利率分期專案」(2)，同慶裕隆集團邁入70周年，輕鬆換購全新世代的LUXGEN，跟著裕隆展開「全域移動、智慧啟動」的嶄新未來，創造專屬自己的無限可能。
2GameSome - 有車賞
URX NEO是一台適合每個人的多功能休旅，擁有超大空間與高科技安全配備，標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，以及多元用途的獨特定位，深獲許多消費者的青睞！8月起URX NEO 5人大生活家版推出限量完美價88.8萬（原售價94.8萬），同步再加碼LINK+智聯網系統（價值1.5萬）、免費升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），讓URX NEO陪伴您度過完美又美好的每一天，成為無限風情萬種的大生活家！
此外，全新升級的國民跑旅－U6 NEO，除了擁有極智安全科技、實用的AR 360度環景影像、最新世代的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，以及標配全新10.25吋極智炫彩數位儀錶板等，並以超值優惠75.8萬起的預算輕鬆坐擁舒適大空間；同步限量推出的U6 NEO RAYS勁階版，再享限量勁階價84.8萬（原售價86.8萬），不僅標配專屬RAYS 19吋鍛造鋁圈，也免費再升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），讓您滿足駕馭樂趣與高性能外，同時成為跨界中最大部、最閃耀的焦點。
LUXGEN感謝所有消費者的支持與肯定，歡慶裕隆70周年的優惠專案(3)及活動佳評再延續：凡於2023年8月1日（二）至8月31（四）止，入主LUXGEN U6 NEO全車系、URX NEO 7人座車型現享「70萬零利率分期專案」(2)。此外，廣受大小朋友喜歡的「親子DIY遙控汽車自造活動」(4)，特別於8/5~8/12加開活動場次，邀請大朋友、小朋友們一同免費體驗親手從無到有打造一台遙控汽車，享受親子同遊之樂，名額有限，千萬不要錯過。歡迎喜愛LUXGEN的準車主們，敬請把握8月底前入主好時機，以最優惠的價格，輕鬆入主無負擔全方位智慧科技車款。相關優惠詳情或其他購車資訊，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088，預約試乘免費再送限量LUXGEN純粹生活環保餐具，LUXGEN與您一起愛地球響應環保，就從自備餐具開始！今夏LUXGEN任您自由FUN「試」！