Mitsubishi全新小型SUV預約印尼車展發表

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目前Mitsubishi在CUV級距中，主力販售的車款，就是上述以Renault Captur為基礎，改掛Mitsubishi廠徽，與略改樣貌後的ASX、該款CUV除在在歐洲市場稱為ASX，在其他地區則以不同車名販售，分別是在在日本稱RVR、在美國、阿根廷、巴西、印尼稱Outlander Sport，在中國則稱ASX勁炫，該款CUV也才剛在2023年度投產於上述國家開始販售，其中在印尼販售的Outlander Sport，也就在當地生產，不過Mitsubishi仍預告將在8月10日於雅加達登場的第30屆印尼車展中發表一款全新小型SUV。
目前Mitsubishi未公布太多細節，僅發了一組官方照片與部分車款敘述，該款新SUV將導入Mitsubishi當前的Silky＆Solid的設計理念，時尚而強大的純正SUV設計將優雅與堅固相結合，有著霸氣十足的大型氣壩與充滿肌肉感的車身線條，頭尾燈則是採Mitsubishi新世代家族的倒T型LED燈組，再搭上18吋胎圈組，讓整體視覺更有寬闊感。
該小型SUV車身尺碼為4,390 mm x 1,810 mm x 1,660 mm，離地高度有220mm，Mitsubishi並未公布其是否仍以目前Renault Captur所使用的CMF-B HS平台開發而來，動力系統將配置一具1.5升引擎，並搭配CVT變速系統，採前輪驅動配置，關於該款小型SUV更詳細規格，以及是否輸出至其他國家地區販售，就靜待Mitsubishi後續公布了。
而Mitsubishi除了會再印尼車展中發表新小型SUV外，還將首度在日本以外的家展出eK X EV微型電動車，
是否意味Mitsubishi將輸出eK X EV至日本以外國家販售，相當令人期待。