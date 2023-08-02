買高樓戶有風險？網紅遇「該死的水錘聲」　砸10萬升級隔音門無用

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什麼是「水錘聲」？水錘效應（Water Hammer）指的是水在管線中流動時，遇到住戶開、關水時，瞬間造成管線內壓力上升，水流因物理慣性讓水壓與空氣撞擊管壁，發出的聲音就會像重物落地聲或撞擊聲，在夜深人靜時，聽起來更明顯。
先前在新竹曾有兩名工程師先後買竹北豪宅24樓頂樓戶當鄰居，就遇上「水錘聲」困擾，兩人合資30萬元找專家測量，發現平均6小時就有35次，噪音超過60分貝，氣得向建商提告。法官認為，噪音讓民眾身心俱疲，最後判建商各賠兩人110萬。
水錘聲有解嗎？《Tasker找師傅》分享，根據管道不同位置有不同解決方法，在家戶出水口位置，可裝逆止閥或減壓閥，緩衝水流壓力，避免水流對衝造成聲響；裝設水錘吸收器，降低水錘效應的發生；以及使用水龍頭盡量慢慢關。
在抽水馬達位置，樓層越高水錘破壞力越強，可在泵浦的水管裝設底閥、逆止閥及水錘吸收器等保護裝置，降低水壓，避免管路及抽水泵浦損壞。
最後在加壓馬達位置，則可裝設水錘吸收器、在用水末端裝設減壓閥，及裝設電腦變頻恆壓泵浦。此外，若原本沒有異音，突然頻繁出現聲響，就需要請專業水電師傅查驗以上設備是否故障。
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