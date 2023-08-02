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買高樓戶有風險？網紅遇「該死的水錘聲」　砸10萬升級隔音門無用

▲旅遊網紅「布萊N 食宿人生」買高樓戶，未料卻飽受「該死的水錘聲」，砸10幾萬元把臥室門升級成隔音門也沒用，每天都要戴耳塞才能入睡。（示意圖／取自pixabay）
▲旅遊網紅「布萊N 食宿人生」買高樓戶，未料卻飽受「該死的水錘聲」，砸10幾萬元把臥室門升級成隔音門也沒用，每天都要戴耳塞才能入睡。（示意圖／取自pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

買高樓戶有什麼風險？在臉書擁有超過64萬粉絲的旅遊網紅「布萊N」買了25+超高樓層，未料入住9個月來飽受「該死的水錘聲」所苦，他多次向建商抱怨，修了老半天無解，自費砸10萬元把臥房門升級為隔音門，「水錘聲」還是穿牆而來，只好天天戴耳塞睡覺。

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「布萊N」在「布萊N 食宿人生」臉書粉專發文抱怨，直言「房子買高樓View很好，但有什麼風險？ 就是該死的水錘聲！」建議大家買新房的時，如果和他一樣想選25+高樓，一定要注意梯間的水錘聲。

什麼是「水錘聲」？水錘效應（Water Hammer）指的是水在管線中流動時，遇到住戶開、關水時，瞬間造成管線內壓力上升，水流因物理慣性讓水壓與空氣撞擊管壁，發出的聲音就會像重物落地聲或撞擊聲，在夜深人靜時，聽起來更明顯。

先前在新竹曾有兩名工程師先後買竹北豪宅24樓頂樓戶當鄰居，就遇上「水錘聲」困擾，兩人合資30萬元找專家測量，發現平均6小時就有35次，噪音超過60分貝，氣得向建商提告。法官認為，噪音讓民眾身心俱疲，最後判建商各賠兩人110萬。

水錘聲有解嗎？《Tasker找師傅》分享，根據管道不同位置有不同解決方法，在家戶出水口位置，可裝逆止閥或減壓閥，緩衝水流壓力，避免水流對衝造成聲響；裝設水錘吸收器，降低水錘效應的發生；以及使用水龍頭盡量慢慢關。

▲水錘效應發生原理。（圖／翻攝Tasker找師傅）
▲水錘效應發生原理。（圖／翻攝Tasker找師傅）
在抽水馬達位置，樓層越高水錘破壞力越強，可在泵浦的水管裝設底閥、逆止閥及水錘吸收器等保護裝置，降低水壓，避免管路及抽水泵浦損壞。

最後在加壓馬達位置，則可裝設水錘吸收器、在用水末端裝設減壓閥，及裝設電腦變頻恆壓泵浦。此外，若原本沒有異音，突然頻繁出現聲響，就需要請專業水電師傅查驗以上設備是否故障。

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