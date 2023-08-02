上半年法拍屋交易創史上新低！台南逆勢成長19%　專家分析原因

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今年上半年全國拍賣移轉量跌破2000棟，新北市減幅27.9%，是六都拍賣移轉減少最多的區域，六都以外，新竹縣大減54.8%，新竹市減少48.9%，是全台法拍移轉量減少最多的縣市。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，目前五大銀行平均房貸利率破2%，但房貸戶還能支撐，另一方面，由於房價高漲，有資金壓力者降價出售可在一般市場脫手，拍賣移轉數量自然屢創新低。
郎美囡指出，政府以不動產選擇性信用管制壓縮購地貸款，以及平均地權條例子法修正案火速通過，建商索性減少案量或轉攻商用不動產，近一年僅有零星個案成為爛尾樓，而新竹縣市雖然買方觀望，賣方面對住宅市場的打炒房政策也以靜制動，就連一般市場供給量都減少。
至於上半年唯一拍賣移轉破百件、並大幅成長的台南市，住商不動產台南永康加盟店店東黃明成表示，市場普遍認為先前推案量暴增的區域將引爆建商斷頭潮，然而台南市近幾年推案大部分是大建商，其資金雄厚可撐過市場低迷階段。
至於小建商，黃明成說，其盤讓大多能順利達成交易，目前建案因建商財務周轉不靈遭到法拍的比例低，一次大量流入法拍可能為公司行號的抵押擔保品，況且內政部的房價指數顯示價格仍然上揚，讓投資人至法拍市場尋找低價，因此台南市法拍量逆勢走揚。
法拍撿便宜 資金應留心
高房價時代確實會觸發買方到法拍市場撿便宜，郎美囡提醒，投標需提出法拍屋底價20%至30%的保證金，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，有些銀行可提供法拍屋貸款，在法拍屋所有權移轉前、銀行代墊階段的利率會高出一般房屋貸款1%~3%，甚至更高，且實際貸款成數、利率會依照申貸人財務信用狀況，建議有意前進拍賣市場者，可先向銀行詢問可能條件，以免無法在7日內繳清拍定尾款，保證金被沒收。
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