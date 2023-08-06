買雞肉怎麼挑？揭秘「氣冷雞、水冷雞」差異　國產雞肉砸重金變身

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至於歐洲則是禁止水冷式降溫，規定須採取「氣冷式」降溫抑菌。引進歐洲全氣冷式設備的食品廠「金豐盛」指出，氣冷雞是將屠宰後的全雞不脫鉤，直接送進總長3850公尺的全氣冷式當中，以0度C冷風降溫3小時，將雞隻溫度降到4度C以下，全程透過設備自動傳輸，能大幅減少人員接觸，並且每一塊肉品都能做到完整的產銷履歷驗證。雞肉不泡水也不會吸收多餘的水分，在口感上會更Q彈。
過去水冷雞加上保麗龍包裝肉品，冷藏雞肉建議保鮮期約在4天左右，金豐盛食品廠則指出，若使用全氣冷設備，跳脫水冷降溫可能的污染，以及降低生菌數，再加上貼體式包裝解決肉品血水滲出的問題，冷藏的全氣冷貼體式雞肉保鮮可超過7天。
不過以金豐盛食品廠來講，升級全氣冷式設備約斥資4.5億元台幣，再加上氣冷式降溫，每隻雞都是獨立掛鉤不互相接觸，廠房佔地需要相當廣闊，水冷雞使用冷水槽降溫空間就不需要那麼大，金豐盛在廠房設置也斥資約4.5億元台幣，再加上其他零零總總的管路配置超過4億元台幣，總共斥資約13億元台幣上下。
由於成本考量、資金投入的問題，目前氣冷雞在台灣國產雞肉市佔率僅有11％。不過家樂福業者表示，為了追求肉品把關更精準，家樂福看重全氣冷式電宰場的降溫保鮮技術，今（2023）年大幅上架全氣冷雞商品，品質提升也有反應在銷售數據上面，據統計2022年金豐盛的冷凍、冷藏雞肉商品，在賣場創造出1億多元銷售成績。